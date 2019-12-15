انطلاق معسكر "مصري وافتخر" لطلاب السيدة زينب برعاية كلية الآثار

انطلق اليوم الأحد، معسكر اليوم الواحد تحت عنوان "مصري وافتخر"، والذي تعلم فيه الأطفال أهمية الحفاظ على الآثار، حيث أنها من صميم الحفاظ على حضارتنا وهويتنا الثقافية، فالحضارة المصرية من أقدم الحضارات الإنسانية، وتظل آثارها علامة فارقة في تاريخ البشرية، وهي قبلة السائحين من شتى بقاع العالم، وقدمت للإنسانية مالم تقدمه حضارة.



ويأتي البرنامج تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، والأستاذ الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، باعتبار أن كلية الآثار بجامعة القاهرة من أعرق كليات الآثار ليس في مصر وحدها، بل في العالم، ويأتي المعسكر من صميم دورها المجتمعي من أجل رفع الوعي الأثري لدى النشء.



وقالت الأستاذة الدكتورة هالة عفيفي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن المعسكر يأتي في إطار تنفيذ خطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآثار، وهو برنامجًا يشرف عليه عدد من أساتذة الكلية حيث قام عدد منهم بمحاضرة طلاب المرحلة الإعدادية بالإدارة التعليمية في منطقة السيدة زينب في موضوعات عامة عن الآثار وأهمية الحفاظ عليها.



وأضافت أن الأستاذ الدكتور محمود مرسي أستاذ الآثار الإسلامية قدم محاضرة عامة عن الآثار في العصر الإسلامي كما قدمت الأستاذة سماح أنور المعيدة بقسم ترميم الأثار ورشة عمل لتنمية المهارات الفنية لأولادنا الطلاب في أساسيات الرسم الحر والظل والنور.