الطالب السوداني ضحية التنمر: السيسي رد لي اعتباري (فيديو)

علق جون منتوث، الطالب السوداني الذي تعرض للتنمر، على جلوسه بجوار الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات مسرح شباب العالم في نسخته الثانية، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ.



وقال الطالب الذي تعرض للتنمر، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "one"، مساء الأحد: "مكنتش مصدق إني هقعد بجوار الرئيس السيسي، كنت قاعد في المنتدى، واللجنة المنظمة طالبت مني الجلوس بجوار الرئيس".



وتابع أنه لأول مرة يشارك في منتدى شباب العالم، وجلوسه بجوار الرئيس السيسي أشعره برد اعتباره عما حدث له في واقعة التنمر، معقبًا: "الشعب المصري والسوداني شعب واحد".



وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعى تداولوا فيديو لبعض الشباب مارسوا التنمر على الطالب السودانى، وعلى الفور تحركت قوات الأمن وألقت القبض على الجناة.