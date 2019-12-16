Advertisements
Advertisements
Advertisements

الطالب السوداني ضحية التنمر: السيسي رد لي اعتباري (فيديو)

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 02:04 ص
Advertisements
الطالب جون
الطالب جون
كساب أحمد
Advertisements
علق جون منتوث، الطالب السوداني الذي تعرض للتنمر، على جلوسه بجوار الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات مسرح شباب العالم في نسخته الثانية، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ.

وقال الطالب الذي تعرض للتنمر، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "one"، مساء الأحد: "مكنتش مصدق إني هقعد بجوار الرئيس السيسي، كنت قاعد في المنتدى، واللجنة المنظمة طالبت مني الجلوس بجوار الرئيس".

وتابع أنه لأول مرة يشارك في منتدى شباب العالم، وجلوسه بجوار الرئيس السيسي أشعره برد اعتباره عما حدث له في واقعة التنمر، معقبًا: "الشعب المصري والسوداني شعب واحد".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعى تداولوا فيديو لبعض الشباب مارسوا التنمر على الطالب السودانى، وعلى الفور تحركت قوات الأمن وألقت القبض على الجناة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منتدي العالم مدينة شرم توك شو الطالب جون السيسي

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا الآن بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) beIN SPORTS HD

منذ حوالي 4 ساعات

LIVE بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري GOAL

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت hd مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش ريال مدريد بدون تقطيع match

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل | "شبح الشتاء".. الأرصاد الجوية تعلن كواليس جديدة بشأن حالة الطقس.. بشرى سارة ومفاجآت (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

الآن

أول تعليق من فايلر عقب الفوز الصعب للأهلي أمام حرس الحدود

منذ حوالي 4 ساعات

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

منذ حوالي 14 ساعة

يلا Real Madrid شووت مشاهدة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر Real NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الريال NOW

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

مرتضى منصور يصدر قرارًا عاجلاً ضد الأهلي وكهربا

منذ ساعة

يلا شوت bein SPORT مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جولII7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال NOW

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الأحد.. الخطيب على بعد خطوات من صفقة القرن ونجم القلعة الحمراء في طريقه للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الجيش الليبي: الغارات على مصراته حققت كل أهدافها

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل بشأن صحة سوزان مبارك

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت Real مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الريال رابط NOW

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

والد الطالب السوداني ضحية التنمر: "مصر بلدنا الثاني"

والد الشاب السوداني ضحية التنمر يوجه رسالة لـ الرئيس السيسي

شقيقة الطالب السوداني ضحية التنمر: الظاهرة تحتاج لعلاج نفسي

رئيس "صناع الخير": حضور السوداني ضحية التنمر لمنتدى الشباب أفضل رد اعتبار له (فيديو)

ضحية التنمر قبل مشاركته في منتدى شباب العالم: "ربنا يدي السيسي طولة العمر" (فيديو)

بعد جلوسه بجانب الرئيس.. ضحية التنمر: "نسيت اللي فات" (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:10 م

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

عاجل | "شبح الشتاء".. الأرصاد الجوية تعلن كواليس جديدة بشأن حالة الطقس.. بشرى سارة ومفاجآت (التفاصيل الكاملة)

10:52 م

يلا شوت Real مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الريال رابط NOW

09:13 م

يلا Real Madrid شووت مشاهدة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر Real NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الريال NOW

09:30 م

أول تعليق من فايلر عقب الفوز الصعب للأهلي أمام حرس الحدود

09:59 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status