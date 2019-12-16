عضو اتحاد الليبراليين العرب: أفريقيا منبهرة بتجربة مصر الزراعية (فيديو)

قال خليل محفوظ، عضو اتحاد الليبراليين العرب بموريتانيا، إن أكبر تحد يواجه الشباب العربي والأفريقي هو الهجرة، مشيرا إلى أن القارة السمراء أصبحت مستنزفة من أفضل العقول البشرية التي دائمًا ما تفكر في الهجرة إلى أوروبا.



وأكد "محفوظ"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، من شرم الشيخ، مساء الأحد، أنه يجب احتواء الشباب من خلال المنتديات ومناقشة أفكارهم لتشجيعهم على تحقيق أحلامهم وأهدافهم.



وأشاد عضو اتحاد الليبراليين العرب بموريتانيا بالتجربة المصرية في الزراعة قائلًا: "منبهر بالتجربة المصرية في الزراعة وخاصة مشروع المليون صوبة، وأتمنى عمل شراكة بين مصر وموريتانيا لنقل الخبرات المصرية في مجال الزراعة".

