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وفد من الشركات البريطانية يبحث عن الفرص الاستثمارية بمجال الرعاية الصحية والاتصالات

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 11:28 م
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جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
أحمد الشيخ
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جمعت السفارة البريطانية بين شركات بريطانية عالمية المستوى متخصصة في مجال الرعاية الصحية وشركاء مصريين لمناقشة دعمهم من أجل تطوير الرعاية الصحية في مصر.

اجتمع السفير البريطاني في مصر السير جيفري آدامز و25 ممثلًا عن شركات بريطانية متخصصة في مجال الرعاية الصحية والاتصالات من أجل مناقشة الفرص المستقبلية في قطاع الرعاية الصحية في مصر، وذلك في مقر شركة فودافون بالقرية الذكية في القاهرة.

 
تجمع "مبادرة الرعاية الصحية بين المملكة المتحدة ومصر"، التي تقودها السفارة البريطانية، كبار المستثمرين البريطانيين، ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، والحكومة المصرية لتتمكن المملكة المتحدة من تقديم أفضل خبرات هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية لدعم إصلاحات الرعاية الصحية في مصر.

 
شارك في الاجتماع شركات رائدة في مجال الرعاية الصحية مثل "جلاكسو سميثكلاين-GlaxoSmithKline"، و"بوبا-Bupa"، و"استرا زينيكا-AstraZeneca"، و"شركة التشخيص المتكاملة القابضة-IDH"، بالإضافة إلى كبار الممثلين عن وزارة الصحة والسكان المصرية و ممثلين من جمعية رجال الأعمال المصرية البريطانية والغرفة التجارة المصرية البريطانية.

 
ناقش الحاضرون خلال الاجتماع الدعم الحالي والمستقبلي لبرنامج الإصلاح الشامل للرعاية الصحية في مصر، بما في ذلك تدريب الأطباء والممرضين والشراكات الصحية الرقمية. ناقشت الشركات المشاركة في الاجتماع كذلك الفرص المحتملة التي تقدمها قمة الاستثمار الإفريقية القادمة المقرر انعقادها في 20 يناير بلندن.

وقدمت شركة فودافون مصر خلال المنتدى عرضًا تقديميًا لمنتجاتها الرقمية التي تدعم مشروع التأمين الصحي الشامل في مصر، بالشراكة مع الحكومة عبر مختلف المحافظات.

وقال السير جيفري آدامز قائلًا: "تسعى المملكة المتحدة ومصر إلى تعزيز شراكتهما في قطاع الرعاية الصحية. نعمل معًا على تحسين وتحديث خدمات الرعاية الصحية للمصريين، وتدريب العاملين في القطاع الطبي، وتشجيع المزيد من الشركات البريطانية ذات المستوى العالمي على الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية في مصر."

 
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