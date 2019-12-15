ناشطون: "الحريري" من المنظومة الحالية ونرفض ترشيحه لرئاسة الحكومة اللبنانية

أعرب ناشطون لبنانيون، مساء الأحد، عن رفضهم ترشيح سعد الحريري لرئاسة الحكومة اللبنانية، لأنه جزء من المنظومة السياسية الحالية، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".





و توافد أعداد كبيرة من مناصري حركة أمل وحزب الله إلى ساحة الشهداء وسط بيروت.









وأفادت وسائل إعلامية، بأنه تم حرق خيام للمتظاهرين وسط بيروت.



