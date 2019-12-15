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ناشطون: "الحريري" من المنظومة الحالية ونرفض ترشيحه لرئاسة الحكومة اللبنانية

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 11:23 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعرب ناشطون لبنانيون، مساء الأحد، عن رفضهم ترشيح سعد الحريري لرئاسة الحكومة اللبنانية، لأنه جزء من المنظومة السياسية الحالية، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

وتوافد أعداد كبيرة من مناصري حركة أمل وحزب الله إلى ساحة الشهداء وسط بيروت.


وأفادت وسائل إعلامية، بأنه تم حرق خيام للمتظاهرين وسط بيروت.

وشهدت ساحات الاعتصام في بيروت، مواجهات عنيفة بين القوى الأمنية والمتظاهرين، قرب البرلمان وسط العاصمة بيروت، أدى إلى وقوع إصابات.

وهذا الأمر أرجعه مراقبون إلى اندساس عناصر من حزب الله بين صفوف المحتجين؛ لخلق صدام مع الأمن.

كما أقدم مجهولون فجر الأحد على الاعتداء على مكتب هيئة "التيار الوطني الحر" والمكتب الرئيسي لـ"تيار المستقبل" في عكار وإضرام النار فيهما، وفروا إلى جهة مجهولة.

وقال خبراء وسياسيون إن أعمال العنف التي شهدتها ساحات وشوارع العاصمة اللبنانية مؤخرا، "تصعيد ممنهج"، ورسائل تهديد من مليشيا حزب الله، تستهدف "ترهيب الشارع المنتفض"، و"حرق" مطالب الحراك الشعبي. 

وحذر الخبراء في الوقت ذاته من أن وضع القوى الأمنية في مواجهة المتظاهرين بساحات الاحتجاج سيدخل الجميع في دوامة عنف لن تنتهي.

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الكلمات المفتاحية

ناشطون لبنان سعد الحريري رفض حركة أمل وحزب الله ترشيح المنظومة الحالية

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