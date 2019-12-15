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أحمد صلاح حسني من أسوان :هذه هي مصر تحيا مصر

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 11:31 م
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يحرص الفنان أحمد صلاح حسني على التواصل الدائم مع مُتابعيه، ومشاركتهم صور من اليوميات الخاصة به، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي 'فيس بوك '.

نشر أحمد صلاح حسني صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، وظهر فيها من داخل أسوان، وعلق "حسني" على الصورة الخاصة به" هذه هى مصر ..تحيا مصر".

يشار إلى أن مسلسل "ختم النمر" يعد البطولة الأولى لأحمد صلاح حسنى فى الدراما التليفزيونية، ويشارك معه كلا من عفاف شعيب، إسلام جمال، جميل برسوم، ميرهان حسين ، تأليف محمد عبد المعطى، إخراج أحمد سمير فرج، إنتاج سينرجى.

جدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد صلاح حسني مسلسل "حكايتي" الذي شارك به فى السباق الرمضاني الماضي مع الفنانة ياسمين صبري.

"حكايتي" بطولة ياسمين صبري، أحمد بدير، جمال عبد الناصر، وفاء عامر، أحمد صلاح حسني، أحمد حاتم، جميل برسوم، ومن تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.
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