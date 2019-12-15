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بالضرب والسباب.. شباب يعتدون على عامل نظافة بطنطا.. وحي أول طنطا يوضح حقيقة الواقعة

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 11:30 م
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بوابة الفجر
نجلاء البسيوني
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حالة من الغضب انتابت رواد مواقع التواصل الإجتماعى وذلك عقب انتشار مقطع فيديو ظهر فيه مجموعه من الشباب يتعرضون لرجل فى شارع على مبارك، بمدينة طنطا، فى محافظة الغربية، بالضرب والسباب وزعم بعض رواد مواقع التواصل أنه الشخص الذى يظهر فى الفيديو يعمل عامل نظافة نظرا لارتدائه ملابس مشابه لملابس عمال النظافه بحى أول طنطا.

ومن جانبه كشف المهندس عادل داود، رئيس حى أول طنطا، ما تردد بشأن التعدي على عامل نظافة بشارع على مبارك، التابع للحى، من قبل عدد من الشباب والتنمر عليه.

وأكد "داود"، أن الواقعة غير صحيحة وأن الشخص الظاهر في الفيديو لا يرتدي زي ملابس عمال النظافة بالحي، ولكنه يشبهه في اللون فقط، موضحا أن هذا الشخص مختل عقليا، وكان امين شرطة، وتم فصله وهو دائم التعدي بالسب والقذف على المواطنين والمارة في شوارع طنطا، ويقوم بأفعال غير مسؤولة وغير أخلاقية.
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مصر طنطا اخبار

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