الأهلي ضد حرس الحدود ‎ 0/1في الدوري المصري | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)





الأهلي ضد حرس الحدود في الدوري المصري





حقق النادي الأهلي فوزًا صعبًا على نظيره حرس الحدود بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد الموافق 15/12/2019، على "ستاد القاهرة" الدولي، في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2020/2019.





ملخص وأهداف مباراة الأهلي ضد حرس الحدود في الدوري

وسجل هدف اللقاء الوحيد عن طريق لاعب الوسط عمرو السولية في الدقيقة 81 من عمر المباراة، من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.





وبدأ الأهلي مباراته أمام حرس الحدود بتشكيل مكون من:-





حراسة المرمى: محمد الشناوي.





خط الدفاع: أحمد فتحي - أيمن أشرف - رامي ربيعة - محمود وحيد.





خط الوسط: عمرو السولية - محمد مجدي قفشة - حسين الشحات - رمضان صبحي - جونيور أجايي.





خط الهجوم: وليد أزارو.





وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 18 محتلًا المركز الأول، بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة 10 في المركز الثامن.





شاهد.. أهداف مباراة الأهلي ضد حرس الحدود في الدوري:-