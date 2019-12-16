زاهي حواس: بضرب تعظيم سلام لمنتدى شباب العالم

قال عالم الآثار الكبير زاهي حواس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعتمد على الشباب، كما يتيح للشباب المصري التحاور مع شباب العالم كله.



وأضاف "حواس"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية ريهام السهلي، على فضائية "إكسترا نيوز"، على هامش منتدى شباب العالم، مساء اليوم الأحد، أن منتدى شباب العالم يفعل ما لا تفعله دعاية بمليارات الدولارات، متابعًا: "بضرب تعظيم سلام لمنتدى شباب العالم، مؤكدًا أنه من أعظم الأشياء التي تتم على أرض مصر".



وأشار العالم الأثري الكبير، إلى أن الحضارة الفرعونية تكشف أن مصر قدمت للإنسانية الكثير من الإسهامات، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذ مصر، وجعلها دولة قوية.

