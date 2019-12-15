أخبار برشلونة اليوم.. ثورة قبل الكلاسيكو والصفقة الكبرى ترفض البارسا وتقترب من الريال ومفاجأة فالفيردي أمام زيدان

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الأحد 15 - 12 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى توابع تعادل البارسا في مواجهة فريق ريال سوسيداد في الدوري الإسباني بنتيجة هدفين مقابل هدفين.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الأحد الموافق 15 - 12 - 2019 :-





- ماركا: فالفيردي يسجل أقل نسبة إستحواذ منذ حقبة جوارديولا





سجلت الإحصائيات أقل نسبة استحواذ على الكرة شهدها برشلونة منذ فترة كبيرى، حيث حاز برشلونة الكرة بنسبة 46.58 % خلال مجريات المباراة، وخسر المدرب إرنستو فالفيريدي الإستحواذ للمرة التاسعة خلال مسيرته مع برشلونة، خلال 141 مباراة له في جميع البطولات، وبالمقارنة مع سابقيه، خسر لويس إنريكي استحواذ الكرة 6 مرات خلال 181 مباراة، فيما خسر تاتا مارتينو الاستحواذ مرة واحدة خلال 59 مباراة.





- صراع شرس بين ريال مدريد وبرشلونة لخطف نجم أياكس





كشفت صحيفة "السبورت" الإسبانية بأن البارسا يزاحم ريال مدريد في عملية التعاقد مع فان دي بيك صاحب الـ22 عامًا الذي أخذ موافقة ناديه بالرحيل نهاية الموسم، وأضافت الصحيفة بأن عملية انتقال فان دي بيك إلى أي ناد سواء ريال مدريد أو برشلونة ربما تتكلف 50 أو 60 مليون يورو.





- الماركا: شكوك ويقين في برشلونة قبل موقعة ريال مدريد بالكلاسيكو





أفادت صحيفة "الماركا" الإسبانية بأن برشلونة يخوض مباراة الأربعاء المقبل أمام غريمه ريال مدريد بشكوك ويقين، وأشارت الصحيفة بأن الشكوك في برشلونة تتمثل في هشاشة الدفاع وضعفه واستقبال الفريق للعديد من الأهداف مؤخرًا بجانب عدم جاهزية الظهير الأيسر جوردي ألبا والذي يعتبر في حالة ليست جيدة، بجانب بوسكيتس متوسط الميدان.





- تعرف على بورصة لاعبي برشلونة قبل الكلاسيكو





سلطت صحيفة "الآس" الإسبانية الضوء على مستوى لاعبي برشلونة قبل المباراة المرتقبة أمام ريال مدريد بالكلاسيكو، وأشارت الصحيفة في خبر لها اليوم الأحد عن بورصة لاعبي الفريق الكتالوني من حيث مستواهم في الفترة الأخيرة، وأكدت الآس على أن هناك ارتفاع في أداء رباعي الفريق الكتالوني وهم لويس سواريز وأنطوان جريزمان ووجيرارد بيكيه وسيرجيو روبيرتو في المباريات الماضية.





- فالفيردي يلجأ لحيلة جديدة في دفاع برشلونة بالكلاسيكو





أفادت صحيفة "الآس" بأن فالفيردي يفكر في إشراك أومتيتي من البداية أمام ريال مدريد بعد تراجع مستوى الفرنسي الأخر كليمو لينجليه وهو ما ظهر في مباراة الأمس أمام ريال سوسيداد والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.





- صحف إسبانيا تثور ضد تقنية الـVAR لعدم احتساب ركلة جزاء بيكيه





انتفضت الصحف الإسبانية القريبة من نادي برشلونة ضد تقنية الـVAR، وذلك بعدما رفضت احتساب ركلة جزاء لجيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة في مباراة الأمس أمام ريال سوسيداد، وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع سقط جيرارد بيكيه مدافع برشلونة داخل منطقة جزاء سوسيداد بعد جذب من مدافع أصحاب الأرض لكن حكم المباراة لم يحتسبها كما لم تؤكد تقنية الـVAR صحة الواقعة، وعنونت صحيفة "السبورت" في غلافها للعدد الصادر اليوم الأحد فضيحة "الـVAR" حيث وصفت الواقعة التي حدثت بالأمس بالفضحية، أما صحيفة "الموندو ديبورتيفو" فوصفت ما حدثت بالأمس بسرقية الكلاسيكو وعنونت "سرقة "الكلاسيكو".





- نجم فرنسا يرفض برشلونة طمعا في ريال مدريد





كشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، نقلًا عن شبكة " eldesmarque" الإسبانية أن كانتي يرغب في الرحيل عن تشيلسي لكنه لا يفضل الانتقال إلى برشلونة الإسباني المهتم بضمه، وأوضحت أن نجولو كانتي يفضل الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي أو ريال مدريد لخوض مغامرة جديدة في دوري أبطال أوروبا



