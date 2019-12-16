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خبير عسكري: أردوغان "بهلوان".. الجيش الليبي سيسيطر على طرابلس قريبا (فيديو)

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 01:44 ص
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اللواء محمود خلف
اللواء محمود خلف
داليا الحسين
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قال اللواء محمود خلف، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقع الاتفاق مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج للحصول على ثروات ليبيا، واصفا أردوغان بـ"البهلوان".

وأضاف خلف، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع عبر قناة "الحدث"، اليوم الأحد، أن الجيش الوطني الليبي حاليًّا يسيطر على كل مفاتيح العاصمة طرابلس، كما قام بقطع طرق الإمداد البحري على المليشيات ومحاصرتهم، بالإضافة إلى تعطيل مطار "معيتيقة".

وأكد المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن المشير خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا، عليه إنهاء العمليات العسكرية في العاصمة الليبية سريعًا وإعلان انتصاره من قلب طرابلس.
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ليبيا توك شو اللواء محمود خلف العاصمة الليبية أخبار مصر

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