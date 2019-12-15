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عاجل.. الموت يُفجع المطرب ساموزين

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 11:14 م
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ساموزين
ساموزين
هبة أحمد
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أعرب الفنان ساموزين، عن حزنه الشديد لرحيل والدة زوجته، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشر ساموزين صورة لآية قرآنية من سورة البقرة، وعلق على الصورة قائلاً :"البقاء لله، يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".

وتابع ساموزين قائلاً :"بقلوب مؤمنة بقضاء الله انتقلت إلى رحمة الله تعالي المغفور له بإذن الله تعالي حماتي وأم زوجتي، وجده ابني محمد".

وأضاف ساموزين قائلاً :" اللهم اغفر لها، اللهم أنزلها منازل الصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن أولئك رفيقا، اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة و لا تجعله حفرة من حفر النار،اللهم افسح لها فى قبرها مد بصره وافرش قبرها من فراش الجنة، اللهم املأ قبرها بالرضا و النور و الفسحة و السرور.

اللهم انقلها من مواطن الدود وضيق اللحود إلى جنات الخلود، اللهم ارحمها تحت الأرض واسترها يوم العرض ولا تخزها يوم يبعثون،
اللهم يمن كتابها و يسر حسابها و ثقل بالحسنات ميزانها و ثبتها على الصراط أقدامها واسكنها فى أعلى الجنات فى جوار نبيك و مصطفاك
اللهم امنها من فزع يوم القيامه واجعل نفسها آمنة مطمئنة ولقنه حجته، ارجو الدعاء للفقيدة"، وانهالت عليها التعليقات بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.
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