Advertisements
Advertisements
Advertisements

لقب جديد بانتظار صلاح.. موعد مباراة ليفربول ضد مونتيري في مونديال الأندية

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 11:05 م
Advertisements
ليفربول
ليفربول
أميرة فطيم
Advertisements
تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو ملعب خليفة الدولي، لمتابعة مباراة من العيار الثقيل تجمع بين فريق ليفربول الإنجليزي ونظيره مونتيري المكسيكي يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2019، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر.

ويخوض ليفربول هذه المباراة بصفته حامل لقب دوري أبطال أوروبا العام الماضي عندما توج به علي حساب توتنهام الإنجليزي بهدف نظيف، أحرزه اللاعب المصري محمد صلاح من ركلة جزاء.

فيما حجز مونتيري مقعده في نصف نهائي البطولة، بعدما حقق فوزا ثمينا على فريق السد القطري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في ربع نهائي مونديال الأندية.

موعد مباراة ليفربول ضد مونتيري في كأس العالم للأندية:-
من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة ونصف بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة ونصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة ونصف مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مونتيري في كأس العالم للأندية:-
وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd1، التابعة لشبكة bein sports؛ وقناة الكأس، المالكين لحقوق البث الحصري لمباريات كأس العالم للأندية.

وسوف يتأهل الفائز في مباراة ليفربول ضد مونتيري إلى المباراة النهائية، ليلاقي الفائز من مباراة الهلال السعودي ضد فلامنجو البرازيلي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موعد مباراة ليفربول ضد مونتيري موعد مباراة ليفربول محمد صلاح

أخبار تهمك

يلا Real Madrid شووت مشاهدة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر Real NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الريال NOW

منذ أقل من ساعتين

أهداف مباراة - الأهلي 1 × 0 حرس الحدود

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا الآن بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) beIN SPORTS HD

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل | "شبح الشتاء".. الأرصاد الجوية تعلن كواليس جديدة بشأن حالة الطقس.. بشرى سارة ومفاجآت (التفاصيل الكاملة)

منذ أقل من نصف ساعة

«يلا شوتON SPORT» مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر beIN المفتوحة هدف رمضان I7SRY رابط ماتش الاهلي اليوم Ahly

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من فايلر عقب الفوز الصعب للأهلي أمام حرس الحدود

منذ ساعة و 17 دقيقة

يلا شوت Real مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الريال رابط NOW

منذ ساعتين

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر يلا شوت رابط ريال مدريد beIN SPORTS جودة متعددة

منذ أقل من ساعتين

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت hd مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش ريال مدريد بدون تقطيع match

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت bein SPORT مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جولII7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال NOW

منذ ساعة و 28 دقيقة

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

منذ حوالي 11 ساعة

LIVE بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري GOAL

منذ حوالي 3 ساعات

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر REAL TODAY كورة لايف bein SPORT الريال NOW

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:35 م

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر REAL TODAY كورة لايف bein SPORT الريال NOW

عاجل | "شبح الشتاء".. الأرصاد الجوية تعلن كواليس جديدة بشأن حالة الطقس.. بشرى سارة ومفاجآت (التفاصيل الكاملة)

10:52 م

أول تعليق من فايلر عقب الفوز الصعب للأهلي أمام حرس الحدود

09:59 م

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

09:24 م

يلا Real Madrid شووت مشاهدة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر Real NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الريال NOW

09:30 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status