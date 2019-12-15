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"ضربوة وشتموة".. شباب يعتدون على عامل نظافة بطنطا ورئيس حر أول طنطا يكشف تفاصيل الواقعة (صور)

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 11:01 م
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بوابة الفجر
أيمن يحيي
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تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " فيديو لقيام شباب بالتنمر على شخص يرتدى ملابس عمال النظافة وقاموا بسبة بألفاظ خادشة للحياء والاعتداء علية بالضرب وتصوير ذلك ووضعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفى اول رد رسمى، كشف عادل داود، رئيس حى أول طنطا، حقيقة ما تردد بشأن التعدي على عامل نظافة بشارع على مبارك، التابع للحى، من قبل عدد من الشباب والتنمر عليه، مؤكدا أن الشخص ليس عامل نظافة تابع للحى.

وأكد "رئيس حي أول طنطا"، أن الواقعة غير صحيحة وان الشخص الظاهر في الفيديو لا يرتدي زي ملابس عمال النظافة بالحي، ولكنه يشبهه في اللون فقط، موضحا أن هذا الشخص مختل عقليا، وكان امين شرطة، وتم فصله وهو دائم التعدي بالسب والقذف على المواطنين والمارة في شوارع طنطا، ويقوم بأفعال غير مسؤولة وغير أخلاقية.
"ضربوة وشتموة".. شباب يعتدون على عامل نظافة بطنطا ورئيس حر أول طنطا يكشف تفاصيل الواقعة (صور)
"ضربوة وشتموة".. شباب يعتدون على عامل نظافة بطنطا ورئيس حر أول طنطا يكشف تفاصيل الواقعة (صور)
"ضربوة وشتموة".. شباب يعتدون على عامل نظافة بطنطا ورئيس حر أول طنطا يكشف تفاصيل الواقعة (صور)
"ضربوة وشتموة".. شباب يعتدون على عامل نظافة بطنطا ورئيس حر أول طنطا يكشف تفاصيل الواقعة (صور)
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الكلمات المفتاحية

مصر عامل نظافة طنطا اخبار

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