دعاء فاروق تشارك جمهورها بصورها مع نجلها في حفل الأفضل

قامت الإعلامية دعاء فاروق، بنشر صوره لها مع ابنها على حسابها الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت "دعاء"، مقدمة البرامج الدينية، على صفحتها الرسمية على "إنستجرام" صورة لابنها وذالك في مهرجان وشوشة عقب تسلمها الجائزة، وكانت ترتدي فستان أسود سوارية.



وعلقت "دعاء" على الصورة قائلة: "محمد حبيبي ونور عيني بحبك يا ديدووو مش بيحبني أنادي علية كدا قدام صحابة، أديني قلتها قدام أمة "لا إله إلا الله".



تفاعل مع "فاروق"، جمهورها وعلقوا على الصورة "جميل إنك بسيطة وطبيعي خالص ومش متكلفة ربنا يديم نعمة عليكي، ربنا يحميه ليه نفس ضحكتك.



يشار إلى أن " الإعلامية المصرية" نشرت مؤخراً صورة لة وقالت عبر صفحتها: "محمد ابني المصور الفنان"، في إشارة إلى الموهبة التي يتمتع بها وهي تصوير الطبيعة؛ حيث قامت بنشر الحساب الذي ينشر ابنها الصور التي يلتقطها للطبيعة عليه.

