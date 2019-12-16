أحمد سمير: إعادة الاستقرار لمصر مكسب كبير في حد ذاته

قال الإعلامي أحمد سمير، إن تاريخ وحضارة مصر بنيت على حالة الاستقرار، لكن للأسف الشديد مر المجتمع المصري بحالة من الفتنة، استغلت من قبل التيارات المتطرفة لزيادة الاحتقان في الشارع المصري، ولكن مصر استطاعت أن تعيد الاستقرار مرة أخرى، وهذا مكسب كبير في حد ذاته، في ظل تواجد مصر في محيط مليء بالصراعات.



وتابع "سمير"، خلال تقديمه برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد، أن مؤسسات الدولة استطاعت فرض السيطرة مرة أخرى على حدودها، في ظل الظروف التي تمر بها الآن، وهذا بفضل إرادة الدولة والشارع المصري.



ولفت إلى أن أي شعوب قامت بثورة من أجل التغير كانت تستبعد وجود تدخل دولي في شؤونها، ولم تكن تتوقع أن يكون مصر بلدها متربط بأطراف دولية.



