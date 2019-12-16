الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين

قامت هيئة الأرصاد الجوية بنشر توقعتها بشأن الطقس الاثنين 16 ديسمبر 2019، عبر موقعها الرسمي التابع لها، وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أماكن تساقط الأمطار على مستوى جمهورية مصر العربية، وأشارت أيضًا بأن سيظهر سحب منخفضة ومتوسطة على شمال الدلتا، وتوقعات بسقوط الأمطار على السواحل الشمالية.



وتنشط الرياح المثيرة للأتربة والرمال على المناطق الشمالية، وقد تصل إلى حد العواصف في المناطق الغربية، في منتصف الليل، وتعود درجات الحرارة الأثنين إلى معدلتها الطبيعية مع احتمال سقوط الأمطار على بعض مدن ومحافظات صعيد مصر.



وتحذر هيئة الأرصاد الجوية من التغيرات الجوية في المناطق الساحلية والشمالية من حركة الملاحة البحرية في البحر المتوسط والبحر الأحمر، متوقعة وصول ارتفاع الأمواج إلى 4 أمتار، وحرصًا على سلامة المواطنين تناشد بالابتعاد عن الأنشطة البحرية، وقامت بإخطار المحافظات التي ستشهد تغيرات جوية كبيرة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة.



موعد بدء فصل الشتاء رسميًا

صرح مدير إدارة التحاليل والتنبؤات الجوية، الدكتور محمد شاهين، بأن رغم التقلبات الجوية التي تشهدها محافظات مصر من برودة الجو والأمطار والرياح، أن فصل الشتاء لم يبدأ بعد، وأضاف أن الشتاء موعد رسميًا سيكون من يوم 23 ديسمبر 2019.



درجات الحرارة المتوقعة بشأن الطقس المعلنة من هيئة الأرصاد الجوية



القاهرة 12 17.



طنطا 11 17.



الإسكندرية 12 18.



مطروح 10 17.



دمياط 13 18.



الإسماعيلية 11 18.



السويس 12 17.



العريش 11 17.



رأس سدر 10 18



نويبع 15 20.



طابا 09 18.



الطور 13 22.



شرم الشيخ 15 23.



الغردقة 13 23.



سوهاج 10 20.



قنا 11 21.



الأقصر 10 22.



أسوان 12 22.







درجات الحرارة المعلنة بشأن الطقس على بعض المدن والعواصم العربية



مكة المكرمة 20 31.



أبو ظبي 21 27.



الكويت 15 21.



القدس 06 14.



غزة 11 20.



بغداد 11 20.



الخرطوم 16 32.



