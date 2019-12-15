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رابط مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا الآن Real Madrid VS Valencia (ريال مدريد 0-0 فالنسيا) "الشوط الثاني"

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 10:54 م
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مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم
مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم
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يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة البث المباشر للمباراة القوية التي ستجمع ريال مدريد ضد فالنسيا YALLA SHOOT 7ASRY، في إطار الجولة السابعة عشر من الدوري الإسبانيkora live.
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