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أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأحد.. نجم تشيلسي يفضل الملكي على برشلونة وصراع ناري لصفقة هولندية

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 10:51 م
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أخبار ريال مدريد اليوم
أخبار ريال مدريد اليوم
ريهام عبد المحسن
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شهد ريال مدريد اليوم الموافق الأحد 15 ديسمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها تفضيل الفرنسي نجولو كانتي نجم تشيلسي الرحيل إلى ريال مدريد بدلا من برشلونة. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :


أخبار ريال مدريد

- حقيقة تأجيل الكلاسيكو من جديد
أكدت عمدة مدينة برشلونة، آدا كولا أن مواجهة "كلاسيكو الأرض" بين برشلونة وريال مدريد على ملعب الكامب نو يوم الأربعاء المقبل "لن تتعارض مع حق التظاهر" وستقام "بشكل طبيعي للغاية".


وأوضحت عمدة المدينة الكاتالونية، أن قوات الحرس الحضري ستتعاون مع الجهاز الذي شكلته شرطة المدينة، المعروفة باسم "لوس موسوس ديسكوادرا"، لتأمين المباراة التي كان مقرراً أن تقام في بادئ الأمر في 26 أكتوبر الماضي، قبل أن تتأجل بسبب الوضع المتأزم في إقليم كاتالونيا آنذاك بسبب الاحتجاجات الناتجة عن الأحكام الصادرة ضد بعض قادة الإقليم.


وأبدت كلاو "ثقتها الكاملة" في جهاز الشرطة المنوط بتأمين المباراة التي دعت منصة (Tsunami Democratic) للاحتجاج بالتزامن معها لتعريف العالم بمطالبهم الداعية للانفصال.


وتأمل عمدة برشلونة في ألا "تتعارض إقامة المباراة مع حق التظاهر، وأن تقام بشكل طبيعي جدا، كما حدث في مناسبات مشابهة".


أخبار ريال مدريد

- نجم فرنسا يرفض برشلونة طمعا في ريال مدريد
يرغب نجولو كانتي نجم منتخب فرنسا وتشيلسي الإنجليزي في الرحيل عن النادي بنهاية الموسم الكروي الجاري من أجل خوض مغامرة جديدة.


كشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، نقلًا عن شبكة " eldesmarque" الإسبانية أن كانتي يرغب في الرحيل عن تشيلسي لكنه لا يفضل الانتقال إلى برشلونة الإسباني المهتم بضمه.


وأوضحت أن نجولو كانتي يفضل الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي أو ريال مدريد لخوض مغامرة جديدة في دوري أبطال أوروبا.


أخبار ريال مدريد

- قبل أيام من الكلاسيكو.. برشلونة يشتكي "الفار"
أكد رئيسه جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة، أن الفريق سيتحج بشكل رسمي للاتحاد الإسباني لكرة القدم بسبب الاستخدام السيئ لتقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" خلال مباراة الفريق أمام ريال سوسييداد (2-2) اليوم.


وطالب الفريق الكتالوني بركلة جزاء في الوقت المحتسب بدلا من الضائع بداعي جذب جبرارد بيكيه من مدافع الفريق الباسكي دييجو يورنتي، ولكن الحكم لم يحتسب شيئا، وكذلك تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR".


وأبرز بارتوميو في الخطاب المرسل لرئيس الاتحاد، لويس روبياليس، انزعاجه الشديد من كيفية استخدام التقنية في هذه اللعبة تحديدا، لاسيما وأن ريال سوسييداد تقدم في النتيجة في الشوط الأول من ركلة جزاء شهدت لعبة مماثلة.


وأشارت مصادر من داخل النادي الكتالوني في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية (إفي) على أن البرسا يعد أحد أكثر الأندية التي حاربت من أجل تطبيق الـ"VAR"، رغم اعتقادها الواضح بأنها لا ستستخدم بالطريقة الأمثل.


أخبار ريال مدريد

- الماركا: شكوك ويقين في برشلونة قبل موقعة ريال مدريد بالكلاسيكو
يستقبل فريق برشلونة غريمه ريال مدريد مساء الأربعاء المقبل على ملعب "كامب نو" في الكلاسيكو وذلك بالمباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".


وسلطت الصحف الإسبانية الصادرة اليوم الأحد الضوء على مستوى فريق برشلونة وحالته قبل مباراة ريال مدريد في كلاسيكو الأرض.
وأفادت صحيفة "الماركا" الإسبانية بأن برشلونة يخوض مباراة الأربعاء المقبل أمام غريمه ريال مدريد بشكوك ويقين.


وأشارت الصحيفة بأن الشكوك في برشلونة تتمثل في هشاشة الدفاع وضعفه واستقبال الفريق للعديد من الأهداف مؤخرًا بجانب عدم جاهزية الظهير الأيسر جوردي ألبا والذي يعتبر في حالة ليست جيدة بجانب بوسكيتس متوسط الميدان.


وأضافت الصحيفة بأن اليقين تحسن حالة ثلاثي الهجوم ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنطوان جريزمان وتألق فرانكي دي يونج، بجانب الحصول على راحة أكثر من ريال مدريد بـ30 ساعة قبل الكلاسيكو


أخبار ريال مدريد

- صراع شرس بين ريال مدريد وبرشلونة لخطف نجم أياكس
دخل نادي برشلونة في خط المنافسة مع ريال مدريد من أجل الحصول على خدمات لاعب الوسط الهولندي فان دي بيك لاعب فريق أياكس أمستردام، وذلك بحسب ما كشفته تقارير صحفية في إسبانيا.


وكشفت صحيفة "السبورت" الإسبانية بأن البارسا يزاحم ريال مدريد في عملية التعاقد مع فان دي بيك صاحب الـ22 عامًا الذي أخذ موافقة ناديه بالرحيل نهاية الموسم.


وأضافت الصحيفة بأن عملية انتقال فان دي بيك إلى أي ناد سواء ريال مدريد أو برشلونة ربما تتكلف 50 أو 60 مليون يورو

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