Nova 5T | كل ما تريد معرفته عن هاتف هواوي Huawei الجديد

أطلقت شركة هواوي هاتفها الذكي الجديد Nova 5T، لينضم عضو جديد لسلسلة الـ Nova 5، و التي لا يفرق الكثير عن Honor 20، وتعتبر سلسلة هواتف "نوفا" الأكثر مبيعاً في مصر نظرًا لتصميماتها الجذابة، واليوم سنستعرض لكم في السطور التالية كل ما تريدون معرفته عن Nova 5T .

مواصفات هاتف هواوي Nova 5T

- الهاتف Nova 5T مصنوع من الزجاج مع إطار من معدن الألومنيوم.





- يأتي هاتف Nova 5T بأبعاد 154.25×73.97×7.87 ملم مع وزن خفيف يقدر بـ 174 جرام.





- يدعم الهاتف شريحتين اتصال من نوع Nano Sim مع دعمه لأنظمة الاتصال قريب المدى الـ NFC.





- يدعم الهاتف شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G.





- شاشة Nova 5T تأتي بشكل الثقب من نوع IPS LCD وتأتي بمساحة 6.26 إنش بجودة الـ FHD+ بدقة 1080×2340 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 412 بكسل لكل إنش فمعدل كثافة البكسلات ممتاز، وتدعم الشاشة أبعاد العرض بنسبة 19.5:9، ويمكنك تغيير دقة الشاشة حسب رغبتك للحفاظ على معدل استنزاف البطارية، كما يمكنك إلغاء الثقب إذا لم تكن من محبينه.





- أما عن الذاكرة الصلبة فتأتي بسعة 128 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت.





- يأتي هاتف Nova 5T بمعالج هواوي الأقوى الـ HiSilicon Kirin 980 بتقنية 7 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G76 MP10 بالإضافة إلى دعمه لوضع تعزيز أداء الألعاب الـ GPU Turbo 3.0 كما أن المعالج هو نفس معالج هاتفي الـ Mate 20 Pro والـ Huawei P30 Pro أما عن الألعاب الثقيلة فقد تمت التجربة على لعبة PUBG على أعلى إعدادات للعبة بكل كفاءة.





- الكاميرا الأمامية للهاتف Nova 5T تأتي بدقة 32 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.0.





- الكاميرا الخلفية هي نفسها كاميرات الـ Honor 20 والـ Nova 5 حيث تأتي بكاميرا رباعية فالكاميرا الأساسية تأتي بدقة 48 ميجابكسل بمستشعر من نوع Sony IMX586 بفتحة عدسة F/1.8، والكاميرا الثانية تأتي بدقة 16 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.2 للتصوير الـ Super Wide Angle، والكاميرا الثالثة تأتي بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.4 لعمل العزل والبورتريه، والكاميرا الرابعة تأتي بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.4 للتصوير الـ Macro.





- يدعم الهاتف Nova 5T الميكروفون الثانوي الخاص بعزل الضجيج والضوضاء أثناء إستخدام الهاتف بصفة عامة.





- تصوير الفيديوهات فيدعم التصوير الـ 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية، والتصوير الـ FHD بدقة 1080 بمعدل التقاط 30 و 60 إطار في الثانية.





- يدعم الهاتف الواي فاي بترددات الـ a/b/g/n/ac كما يدعم الـ Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot.





- يدعم البلوتوث بأحدث إصدار الإصدار الخامس بالإضافة لدعمه إلى الـ A2DP, aptX HD, LE.





- يدعم تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS، كما يدعم أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ Dual band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS.





- منفذ الـ USB يأتي من نوع Type C كما يدعم خاصية الـ OTG.





- يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي المستشعر في الجانب الأيمن مدمج بزر الباور، بالإضافة لدعمه لتقنية الـ Face Unlock.





- يدعم الهاتف Nova 5T معظم المستشعرات الأخرى مثل التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب.





- البطارية تأتي بسعة 3750 ملي أمبير، مع دعم البطارية لتقنية الشحن السريع بقوة 22.5 واط.





- يأتي Nova 5T بأحدث نظام تشغيل Android 9.0 Pie مع واجهة هواوي الـ EMUI 9.1.



