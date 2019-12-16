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خبير اقتصادي: التحول الرقمي يُساعد الدولة في التغلب على مشكلاتها

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 01:21 ص
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الدكتور إبراهيم مصطفى
الدكتور إبراهيم مصطفى
أمنية فوزي
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قال الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي والاستثماري، إن التحول الرقمي لم يعد رفاهية وأصبح موجودا ومُطبق في العالم منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن العالم الآن أصبح في حالة تقدم مستمر ومصر متأخرة حوالي 5 سنوات عن هذه الدول في التعامل مع التحول الرقمي والثورة الصناعية.

وأضاف "مصطفى"، خلال لقائه ببرنامج "مال وأعمال"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أننا أفضل من دول كثيرة لأن البدء متأخرا أفضل من عدم البدء نهائيا، مشيرا إلى أن التحول الرقمي موضوع في غاية الأهمية بالنسبة لمصر وسيساعد الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة على التغلب على العديد من المشكلات التي تواجهها.

وأوضح أنه حال أصبحت كل الخدمات مميكنة فإن ذلك سيعود بالنفع على المواطن والشركات والدولة، مشيرا إلى أنه حال ميكنة الخدمات فإن الدولة ستمتلك قاعدة بيانات رئيسية تحوي كل البيانات الخاصة بالمواطن بسلوكياته وأحداثه ودخله وتاريخه المرضي، وتستطيع الدولة حينها تحليل هذه البيانات والوصول لسياسات منضبطة في الصياغة، كما أن الدولة تستطيع توجيه الدعم بشكل سليم للمواطن الذي يستحق الدعم، والحد من البيروقراطية ومنابع الفساد من ناحية أخرى، وبالتالي تقليل التكلفة على المواطن والدولة.
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