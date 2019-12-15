الجيش الليبي: الغارات على مصراته حققت كل أهدافها

استهدفت غارات جوية للجيش الوطني الليبي، مساء الأحد، مواقع الميليشيات شرق الكلية الجوية، في مدينة مصراته غربي ليبيا.





و أكد الجيش الوطني الليبي، أن الغارات على مصراته حقق كل أهدافها.





وأعلنت مدينة مصراتة النفير العام ، ووضع كل ثقلها وإمكانياتها تحت تصرف الدولة، وتشكيل غرفة طوارئ.





وا ستهداف الجيش لمواقع خصصت من قبل مجموعات الوفاق المسلحة لتخزين الآليات داخل معسكر النقلية جنوب طرابلس والوقود بمدفعية الهاون.





وقالت الشعبة أن سرية مدفعية الهاون باللواء 73 مُشاة استهدفت بشكل مُباشر تلك المواقع داخل معسكر النقلية وأخرى في محيطه.

وأوضحت الشعبة بأن الجيش استهدف مواقعا لتمركزات أفراد مجموعات الوفاق المسلحة و مخلفة خسائر في العتاد والأرواح.