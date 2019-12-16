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برلمانية تونسية: منتدى شباب العالم دليل على عظمة مصر (فيديو)

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 12:17 ص
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ريم المحجوب
ريم المحجوب
داليا الحسين
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أعربت ريم المحجوب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب آفاق تونس، عن سعادتها بالمشاركة في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، مشيرا إلى أنها زارت مصر أكثر من مرة ولكن أول مرة تزور شرم الشيخ.

وأضافت "المحجوب"، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" في تغطية خاصة من شرم الشيخ لفعاليات منتدى شباب العالم، أنها سعيدة بالتواجد في المنتدى وتشعر فيها بالراحة، داعية الجميع إلى زيارة مصر والاستمتاع بمعالمها السياحية.

وأشارت إلى أن منتدى الشباب فعالية كبيرة وتنظيمها ليس غريبا على مصر، مضيفة: "8 آلاف شاب وفتاة شاركوا في المؤتمر من بينهم 47 شاب تونسي".

ونوهت إلى أن المنتدى يدل على عظمة مصر منذ عهد الفراعنة وحتى الآن، مشيدة بموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتحدث بكلمة قصيرة خلال حفل افتتاح المنتدى ليترك الكلمة للشباب للحديث عن أفكارهم.
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