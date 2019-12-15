Advertisements
Advertisements
Advertisements

تشكيل فريق بحث لضبط مرتكب واقعة إلقاء طفلة بأكتوبر

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 10:50 م
Advertisements
أمن الجيزة
أمن الجيزة
إيمان عبد العاطي
Advertisements
شكلت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات العثور على جثة طفلة ملقاه بجوار أحد العقارات بمدينة 6 أكتوبر، وفحص كاميرات المراقبة المركبة بمكان العثور على الجثة، لسهولة التوصل إلى المتهم بالقائها، وسرعة القبض عليه.

وأفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة عن تفاصيل العثور على جثة طفلة ملقاه بجوار أحد العقارات، بنطاق قسم شرطة ثان اكتوبر، وتبين أن الجثة لطفلة مجهولة الهوية، وعمرها حوالي 4 سنوات.

وأضاف المصدر لـ" الفجر"، أنه بمعاينة رجال مباحث الجيزة لجثة الطفلة، تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية، وبتوقيع الكشف الطبي عليها، كشف تقرير مفتش الصحة أن الوفاة طبيعية إثر هبوط في الدورة الدموية.

وأوضح المصدر ذاته أن الطفلة كانت ترتدي "ترنج قديم"، وتوفيت منذ حوالي يوم أو يومين، وبعد وفاتها تم التخلص منها بالقائها بجوار أحد العقارات بمدينة 6 أكتوبر.

كانت عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على جثة طفلة ملقاة بجوار أحد العقارات بمدينة 6 أكتوبر وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طفلة ملقاة بجوار أحد العقارات بنطاق قسم شرطة ثان اكتوبر، وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ لفحصه والوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.

وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فريق بحث رجال مباحث جثة طفلة الأجهزة الأمنية أكتوبر

أخبار تهمك

أهداف مباراة - الأهلي 1 × 0 حرس الحدود

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من فايلر عقب الفوز الصعب للأهلي أمام حرس الحدود

منذ ساعة و 21 دقيقة

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر يلا شوت رابط ريال مدريد beIN SPORTS جودة متعددة

منذ أقل من ساعتين

عاجل | "شبح الشتاء".. الأرصاد الجوية تعلن كواليس جديدة بشأن حالة الطقس.. بشرى سارة ومفاجآت (التفاصيل الكاملة)

منذ أقل من نصف ساعة

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوتON SPORT» مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر beIN المفتوحة هدف رمضان I7SRY رابط ماتش الاهلي اليوم Ahly

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت hd مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش ريال مدريد بدون تقطيع match

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت Real مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الريال رابط NOW

منذ ساعتين و 7 دقيقة

LIVE بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري GOAL

منذ حوالي 3 ساعات

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

منذ حوالي 5 ساعات

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

منذ حوالي 11 ساعة

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر REAL TODAY كورة لايف bein SPORT الريال NOW

منذ أقل من ساعتين

يلا Real Madrid شووت مشاهدة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر Real NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الريال NOW

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت bein SPORT مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جولII7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال NOW

منذ ساعة و نصف

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا الآن بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) beIN SPORTS HD

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

العثور على طفل رضيع ملقى بأحد شوارع منطقة المرج

بعد 13 يومًا.. العثور على جثة الطفل المختفي في ظروف غامضة بكرداسة

أمن الجيزة يلقي القبض على المتهم بقتل طفل كرداسة

"ملقى في القمامة".. العثور على طفل حديث الولادة في البدرشين

"ملقى أمام المسجد".. تفاصيل العثور على طفل حديث الولادة بالبدرشين

"لابسة دهبها ومصابة بـ 14 طعنة".. مفاجآت حول جثة سيدة الحوامدية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:35 م

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر REAL TODAY كورة لايف bein SPORT الريال NOW

عاجل | "شبح الشتاء".. الأرصاد الجوية تعلن كواليس جديدة بشأن حالة الطقس.. بشرى سارة ومفاجآت (التفاصيل الكاملة)

10:52 م

أول تعليق من فايلر عقب الفوز الصعب للأهلي أمام حرس الحدود

09:59 م

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

09:24 م

يلا Real Madrid شووت مشاهدة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر Real NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الريال NOW

09:30 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status