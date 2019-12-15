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يلا شوت LIVE GOAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر رابط يوتيوب متعدد الجودات كورة لايف الريال YALLA Real

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 10:48 م
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بوابة الفجر
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يلا شوت yalla shoot kora live ريال مدريد دوري بلس، رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا كورة اون لاين، بث مباشر ريال مدريد KORA GOAL، في مباراة نارية بين فريق ريال مدريد ونظيره فالنسيا، مساء اليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2019، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني الممتاز.
موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني:-
من المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية، والثانية عشر صباحا بتوقيت أبو ظبي، والثامنة مساءً بتوقيت جرينتش.
القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني:-
تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري الإسباني.
بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول في الدوري الإسباني:-
تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الأحد، ويمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش ريال مدريد ضد فالنسيا، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني، يلا شوت Yalla Shootمباراة ريال مدريد ضد فالنسيا، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، وكورة لايف.
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