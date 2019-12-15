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"الشوط الثاني" Live| بث مباشر ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الاسباني.. يلا شوت مباشر

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 10:46 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر في مباراة الجولة 17 من الدوري الاسباني، ويدخل ريال مدريد مباراة فالنسيا في المركز الثاني برصيد 34 نقطة خلفاً لبرشلونة بفارق نقطة واحدة بعد تعادل البارسا أمس ضد ريال سوسيداد ويسعى ريال مدريد لتحقيق الانتصار على فالنسيا في ملعب مستايا ليصل لمباراة الكلاسيكو في المركز الأول.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر في الجولة 17 عبر يلا شوت الناقل للمباريات عبر شبكة قنوات بي ان سبورت، وينتظر العالم وجبة كروية دسمة بين ريال مدريد وفالنسيا في ملعب مستايا الصعب والذي عادة ما تكون المباريات عليه صعبة للخصوم، ويسعى ريال مدريد لتحقيق الثلاثة نقاط للوصول للمركز الأول عبر بوابة فالنسيا.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا بأعلى جودة مُقدمة لكم من يلا شوت الناقل للدوري الاسباني والدوريات الأوروبية الكبرى عبر شبكة قنوات بي ان سبورت، وفي حالة انقطاع البث المباشر لمباراة ريال مدريد وفالنسيا يمكنكم تحديث الصفحة وسيعود البث المباشر للعمل مرة أخرى أو متابعة مباراة برشلونة وفالنسيا عبر القناة الثانية بدون تقطيع:


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