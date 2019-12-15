"الشوط الثاني" Live| بث مباشر ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الاسباني.. يلا شوت مباشر

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر في مباراة الجولة 17 من الدوري الاسباني، ويدخل ريال مدريد مباراة فالنسيا في المركز الثاني برصيد 34 نقطة خلفاً لبرشلونة بفارق نقطة واحدة بعد تعادل البارسا أمس ضد ريال سوسيداد ويسعى ريال مدريد لتحقيق الانتصار على فالنسيا في ملعب مستايا ليصل لمباراة الكلاسيكو في المركز الأول.





مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر في الجولة 17 عبر يلا شوت الناقل للمباريات عبر شبكة قنوات بي ان سبورت، وينتظر العالم وجبة كروية دسمة بين ريال مدريد وفالنسيا في ملعب مستايا الصعب والذي عادة ما تكون المباريات عليه صعبة للخصوم، ويسعى ريال مدريد لتحقيق الثلاثة نقاط للوصول للمركز الأول عبر بوابة فالنسيا.





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