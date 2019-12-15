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مشاهدة قرعة دور الـ١٦ لدوري أبطال أوروبا اليوم| نتائج قرعة دوري ابطال اوروبا بث مباشر| beIN SPORTS News

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 10:44 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تنطلق قرعة دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم الإثنين في 16 ديسمبر عند الساعة 13:00 بعد الظهر بتوقيت القاهرة، على قناة بي إن سبورت الاخبارية.

 

وتأهلت إلى دور الـ 16 أربعة أندية لكل من إسبانيا (برشلونة، ريال مدريد، فالنسيا، أتلتيكو مدريد) وإنجلترا (ليفربول حامل اللقب، مانشستر سيتي، تشلسي، توتنهام)، ثلاثة لكل من إيطاليا (يوفنتوس، نابولي، أتالانتا)، وألمانيا (بايرن ميونيخ، بوروسيا دورتموند، لايبزيغ) وإثنان لفرنسا (باريس سان جيرمان، ليون)، ما يعني تأهل ممثلي البطولات الخمس الكبرى فقط وذلك للمرة الأولى.

 

أما في ما خص نظام قرعة دور الـ 16، فلا يمكن لأي فريق أن يلتقي بفريق آخر لعب معه في دور المجموعات، كما أنه لا يمكن أن يلتقي فريقان من الدولة عينها.

 

متصدرو مجموعاتهم يلعبون مرحلة الذهاب من دور الـ 16 خارج أرضهم، ومرحلة الإياب على أرضهم.

 

علماً أنّ مباريات الذهاب ستُقام في 18 و19 و25 و26 فبراير من عام 2020، والإياب في 10 و11 و17 و18 مارس.

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