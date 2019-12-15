"يلا شوت" - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر Real YALLA شوت bein Real كورة ستار رابط سريع NEW

بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الاسباني، الجولة 17 والتي شهدت تعثر متصدر الدوري برشلونة ضد سوسيداد، ويسعى ريال مدريد للفوز على فالنسيا ليصل للنقطة 37 ويعتلي صدارة ترتيب الدوري الاسباني قبل لقاء الكلاسيكو يوم الأربعاء القادم، ويستضيف ملعب مستايا مباراة كبيرة وصعبة بها الكثير من التحديات بين ريال مدريد وفالنسيا.





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