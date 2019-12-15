عاجل | "شبح الشتاء".. الأرصاد الجوية تعلن كواليس جديدة بشأن حالة الطقس.. بشرى سارة ومفاجآت (التفاصيل الكاملة)

"سقوط أمطار، سيول، رياح شديدة، طقس مخيف، شبح الطقس يطارد المواطنين"، كواليس ومفاجآت جديدة تكشف عن حقيقتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، خاصة نشطاء فيس بوك وتويتر، العديد من الأخبار غير الصحيحة، وحرصًا منا على تقديم أفضل خدمة لقرائنا الكرام، تقدم بوابة الفجر الإلكترونية، التفاصيل الكاملة عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على مدار 72 ساعة المقبلة (أي على مدار 3 أيام).



حالة الطقس اليوم.. الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل جديدة



الأرصاد الجوية، تتفاعل بشكل كبير عن طريق صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ووسائل الإعلام المسموعة والمقروؤة، لتكشف للمواطنين أولًا بأول حالة الطقس المتوقعة ودرجات الحرارة، على مدار الساعة، خاصة في فصل الشتاء، حتى يحترس المواطنون ويتوخون الحذر أثناء خروجهم، فضلًا عن ارتدائهم الملابس الثقيلة من عدمه.





حالة الطقس في مصر

الأرصاد الجوية.. بيان مهم بشأن حالة الطقس



هيئة الأرصاد الجوية، أصدرت بيانًا مهمًا، للمواطنين، يحمل حقيقة الأمر وكواليس حالة الطقس في الساعات المقبلة، وتستعرض "الفجر" في تقريرها التالي تفاصيل البيان الصادر اليوم الأحد.



طقس اليوم.. مفاجآت وكواليس: "مفيش أمطار"



"هدوء الرياح، فرص الأمطار تقل"، مفاجآت مدوية يوضحها بيان هيئة الأرصاد الجوية، بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الاثنين، في مدن ومحافظات مصر، فضلًا عن عودة درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية، وهذا يدل على عدم وجود أي مخاطر في حالة الطقس.



هيئة الأرصاد الجوية.. تحذيرات من الأخبار المفبركة



الغريب في الأمر، تحذيرات المواطنين لبعضهم البعض على مواقع "السوشيال ميديا" التي أصبحت شبح وناقوس خطر يدق على أبوابنا جميعا؛ نظرًا لسرعة تناقلها بين جميع المستخدمين في ساعات قليلة، الأمر الذي يحتاج إلى وقفة قوية، وفي حالة وجود أي أخبار متداولة، على القارئ أو المستخدم أن يعود للمصدر الرئيسي للمعلومات الرسمية لعدم الوقوع في "فخ الأخبار المفبركة"، لذا شددت هيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، على جميع القراء والمواطنين بتوخي الحذر والرجوع إلى المصادر الرسمية للمعلومات لمعرفة الحقيقة، فضلًا عن التشديد على وسائل الإعلام بتوخي الحذر في تناول المعلومة لعدم ذعر وفزع المواطنين.





حالة الطقس.. الأرصاد الجوية تكشف حقيقة سقوط أمطار

أخبار طقس اليوم.. درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر



وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين، فمحافظات الوجه البحري والقاهرة، تشهد درجات الحرارة العظمى 20 والصغرى 11، السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14، السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 21 والصغرى 13، جنوب سيناء والغردقة درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14، شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10، جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12.



أخبار الأرصاد الجوية.. تفاصيل طقس الاثنين في مصر



وعن كواليس حالة الطقس، غدا، الأمطار تقل في السواحل الشمالية وشمال سيناء، فضلًا عن تحسن الأحوال الجوية شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلًا، وعن الشبورة المائية تقل الرؤية على مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد.



حالة الطقس في مصر.. الأرصاد الجوية: نتابع على مدار الساعة



هيئة الأرصاد الجوية، ترد على الأخبار "المُفبركة"، بمعلومات جديدة عن حالة الطقس خاصة في الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن كافة الأخبار الخاصة بالطقس تتحدث بشكل مستمر، ولا يمكن لأحد معرفة الطقس إلى على فترات قليلة من 3 إلى 7 أيام فقط، ويتم متابعة الاستطلاعات أولًا بأول عن طريق الأقسام التابعة للهيئة لمعرفة التفاصيل الحقيقية عن حالة الجو باستمرار دون أي معلومات "زائفة".



أخبار الأرصاد الجوية.. تفاصيل حالة الطقس الثلاثاء في مصر



"طقس مائل للدفء، شبورة مائية، طقس بارد ليلًا"، الأرصاد الجوية، أعلنت تفاصيل جديدة بشأن حالة الطقس، الثلاثاء 17 ديسمبر 2019، وذلك لبث الطمأنينة داخل المواطنين، وتوخي الحذر حفاظًا عليهم من الأخبار غير الصحيحة و"المفبركة"، مؤكدة سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية.





الأرصاد الجوية.. اعرف حالة الطقس اليوم في مصر

درجات الحرارة.. اعرف حالة الطقس الثلاثاء في مصر



وعن درجات الحرارة المتوقعة، الثلاثاء المقبل، أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن محافظات الوجه البحري والقاهرة تشهد العظمى 21 والصغرى 11، السواحل الشمالية الغربية العظمى 21 والصغرى 13، السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 21 والصغرى 13، جنوب سيناء والغردقة العظمى 22 والصغرى 14، شمال الصعيد العظمى 22 والصغرى 10، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 25 والصغرى 12.



طقس الأربعاء.. درجات الحرارة في محافظات مصر



لم يختلف حالة الطقس كثيرًا يوم الأربعاء المقبل 18 ديسمبر 2019، من جهتها حرصت هيئة الأرصاد الجوية، على تقديم كواليس درجات الحرارة المتوقعة.





درجات الحرارة.. الأرصاد الجوية تكشف كواليس حالة الطقس