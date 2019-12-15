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أخطاء كيبا الكارثية تدفع لامبارد للبحث عن حارس مرمى جديد

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 10:37 م
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لامبارد وكيبا
لامبارد وكيبا
عبدالقادر عرابي
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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي تشيلسي الإنجليزي ينوي البحث عن حارس مرمى جديد في يناير المقبل، مع بدء فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت شبكة "بيلتشر ريبورت" البريطانية أن المدير الفني للبلوز فرانك لامبارد أخبر إدارة الفريق بالبحث عن حارس مرمى جديد، بعد تكرار أخطاء الحارس الإسباني كيبا خلال المباريات الماضية.

وتكررت أخطاء كيبا خلال المباريات الماضية، وأبرزها مواجهتي إيفرتون في الدوري الإنجليزي وأياكس أمستردام الهولندي في دوري أبطال أوروبا.

وأبدى فرانك لامبارد إنزعاجه من مستوى أغلى حارس في تاريخ كرة القدم - حين إنضم لتشيلسي مقابل 72 مليون يورو - وطلب من إدارة الفريق التعاقد مع حارس جديد، ليلع الدور الأساسي مع الفريق في الموسم القادم 2020/2021.

ويمتلك تشيلسي حالياً الحارس الإرجنتيني المخضرم ويلي كاباييرو، الذي لا يبدو في جاهزية كاملة لحماية عرين البلوز في الفترة القادمة، الأمر الذي سيجبر لامبارد على الإعتماد على كيبا حتى إشعار آخر.

وحصل تشيلسي على حكم من المحكمة الرياضية الدولية مؤخراً، يقضي بالسماح للفريق بعقد صفقات في يناير، بعد رفع الحظر الذي كان مفروضاً على الفريق في السابق.

وخسر تشيلسي أمس السبت من فريق بورنموث على ملعبه ستامفورد بريدج في لندن، في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز بهدف دون رد.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة.
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الكلمات المفتاحية

لامبارد وكيبا 2020

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