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أديب عن حديث السيسي حول ليبيا: "لم يتجمل أو يجامل طرف"

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 10:37 م
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الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال جلسات منتدى شباب العالم كانت قوية للغاية، وبالأخص التي تتعلق بليبيا، معقبا: "الرئيس اليوم لم يكن يتجمل أو يجامل طرف".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه على بعد ساعة بالطائرة من القاهرة لن نجد دولة مستقرة، موضحا أن هناك كيانات كثيرة محيطة بنا لا تتوفر بها تعريف الدولة، حيث يجب أن يكون في الدولة جيش وطني واحد.

وأضاف أن الضاحية الجنوبية في لبنان لا يدخلها عسكري مرور، ونفس الأمر يتكرر في سوريا، معقبا: "مصر ممكن يحصل فيها البهدلة دي، وأخرها كان في سبتمبر الماضي، هما كتبوا بغبائهم أن مصر كانت هتاخد الزوحليقة في سبتمبر".
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الكلمات المفتاحية

منتدي العالم ليبيا لبنان عبد الفتاح السيسي الإعلامي عمرو أديب

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