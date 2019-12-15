رئيس غرفة شركات السياحة: مبادرة البنك المركزي ترفع الروح المعنوية للعاملين بالقطاع

وصف حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، مبادرة البنك المركزي لدعم السياحة بأنها إيجابية، وترفع الروح المعنوية للعاملين في قطاع السياحة.





وقال "الشاعر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الأن"، المذاع على فضائية "الحدث"، مساء الأحد أن المبادرة ستعطي دفعة للفنادق لكي تقوم بتجديدات، مشيرًا إلى أن ما مرت به مصر منذ 2011 أدى إلى تراجع مستوى بعض الفنادق.





وأضاف أن هناك فنادق مغلقة وأخرى ذات مستوى منخفض؛ وهذه المبادرة ستساعد الفنادق على الحصول على قروض لتجديد نفسها بفائدة مبسطة.





ولفت رئيس غرفة شركات السياحة إلى أن هناك 4 ملايين عامل يعملون في قطاع السياحة، كما أن هناك 40 صناعة تعمل من خلال هذا القطاع.





هذا وقد كشف البنك المركزي المصري، في وقت سابق، عن مبادرة جديدة للمتعثرين في القطاع السياحي، حيث قرر إعفاء المتعثرين بالسياحة قبل عام 2011، من الفوائد المهمشة.





كما قرر المركزي، أيضًا إعفاء جميع عملاء مبادرة الشركات السياحية المتعثرة، بما فيها مناطق نوبيع وطابا وسانت كاترين من الفوائد المهمشة، و50% من الدين، مع الإبقاء على الشركات في الآي سكور لمدة عامين كمعلومة تاريخية لعملاء مبادرة السياحة.





وكشف البنك المركزي عن الاتفاق على زيادة قيمة مبادرة تجديد وإحلال الفنادق من 5 مليارات جنيه إلى 50 مليار جنيه، وتجديد مبادرة السياحة الحالية ومدها لمدة عام تنتهي في 31 ديسمبر 2020.