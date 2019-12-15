Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس غرفة شركات السياحة: مبادرة البنك المركزي ترفع الروح المعنوية للعاملين بالقطاع

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 10:33 م
Advertisements
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
داليا الحسين
Advertisements
وصف حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، مبادرة البنك المركزي لدعم السياحة بأنها إيجابية، وترفع الروح المعنوية للعاملين في قطاع السياحة.

وقال "الشاعر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الأن"، المذاع على فضائية "الحدث"، مساء الأحد أن المبادرة ستعطي دفعة للفنادق لكي تقوم بتجديدات، مشيرًا إلى أن ما مرت به مصر منذ 2011 أدى إلى تراجع مستوى بعض الفنادق.

وأضاف أن هناك فنادق مغلقة وأخرى ذات مستوى منخفض؛ وهذه المبادرة ستساعد الفنادق على الحصول على قروض لتجديد نفسها بفائدة مبسطة.

ولفت رئيس غرفة شركات السياحة إلى أن هناك 4 ملايين عامل يعملون في قطاع السياحة، كما أن هناك 40 صناعة تعمل من خلال هذا القطاع.

هذا وقد كشف البنك المركزي المصري، في وقت سابق، عن مبادرة جديدة للمتعثرين في القطاع السياحي، حيث قرر إعفاء المتعثرين بالسياحة قبل عام 2011، من الفوائد المهمشة.

كما قرر المركزي، أيضًا إعفاء جميع عملاء مبادرة الشركات السياحية المتعثرة، بما فيها مناطق نوبيع وطابا وسانت كاترين من الفوائد المهمشة، و50% من الدين، مع الإبقاء على الشركات في الآي سكور لمدة عامين كمعلومة تاريخية لعملاء مبادرة السياحة.

وكشف البنك المركزي عن الاتفاق على زيادة قيمة مبادرة تجديد وإحلال الفنادق من 5 مليارات جنيه إلى 50 مليار جنيه، وتجديد مبادرة السياحة الحالية ومدها لمدة عام تنتهي في 31 ديسمبر 2020.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مبادرة القطاع السياحي مبادرة البنك المركزي تطوير الفنادق 2020

أخبار تهمك

عاجل | "شبح الشتاء".. الأرصاد الجوية تعلن كواليس جديدة بشأن حالة الطقس.. بشرى سارة ومفاجآت (التفاصيل الكاملة)

منذ أقل من نصف ساعة

أول تعليق من فايلر عقب الفوز الصعب للأهلي أمام حرس الحدود

منذ ساعة و 19 دقيقة

يلا شوت Real مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الريال رابط NOW

منذ ساعتين و 5 دقيقة

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر يلا شوت رابط ريال مدريد beIN SPORTS جودة متعددة

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوتON SPORT» مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر beIN المفتوحة هدف رمضان I7SRY رابط ماتش الاهلي اليوم Ahly

منذ حوالي 4 ساعات

أهداف مباراة - الأهلي 1 × 0 حرس الحدود

منذ أقل من ساعتين

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت bein SPORT مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جولII7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال NOW

منذ ساعة و نصف

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

منذ حوالي 11 ساعة

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت hd مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش ريال مدريد بدون تقطيع match

منذ أقل من ساعتين

يلا Real Madrid شووت مشاهدة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر Real NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الريال NOW

منذ أقل من ساعتين

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر REAL TODAY كورة لايف bein SPORT الريال NOW

منذ أقل من ساعتين

LIVE بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري GOAL

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا الآن بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) beIN SPORTS HD

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

"الأتربي" عن مبادرة البنك المركزي لتسوية ديون المتعثرين: "فرصة متتكررش"

اتحاد الصناعات: مبادرة "المركزي" يستفيد منها المصانع التى تقل مديونيتها عن 10 مليون جنيه

ميرفانا ماهر تكتب: الحكومة تستعد لإسقاط 118 مليار جنيه ديونا على المصريين

"البنك الزراعي" يكشف تفاصيل مبادرة تسوية ديون المتعثرين (فيديو)

"البنك الزراعي": أجرينا تسويات بقيمة 250 مليون جنيه لعدد 3500 عميل (فيديو)

محافظ البنك المركزى يعلن أكبر خطة تمويلية لدعم صناعة السياحة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:35 م

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر REAL TODAY كورة لايف bein SPORT الريال NOW

عاجل | "شبح الشتاء".. الأرصاد الجوية تعلن كواليس جديدة بشأن حالة الطقس.. بشرى سارة ومفاجآت (التفاصيل الكاملة)

10:52 م

أول تعليق من فايلر عقب الفوز الصعب للأهلي أمام حرس الحدود

09:59 م

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

09:24 م

يلا Real Madrid شووت مشاهدة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر Real NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الريال NOW

09:30 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status