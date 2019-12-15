الأنبا باخوم يفتتح الرياضة الروحية بكنيسة السيدة العذراء والأم تريزا

يذكر أن مرشد الرياضة الروحية هو نيافة الانبا يوسف ابو الخير، مطران سوهاج الشرفي وستبدا من غدا الاثنين.



وفي سياق أخر، أجتمع الأنبا دانيال لطفي مطران الإسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك بالرهبانيات الموجودة داخل الإيبارشية وذلك في دير الراهبات الفرنسيسكانيات بالإسماعيلية.



وبدأ نيافتة اليوم بالقداس الإلهي ثم اللقاء التكويني وكان عنوانه " افرحوا وابتهجوا " وكيف نستعد فرحين لإستقبال الميلاد المجيد.



كما قدم نيافة الأنبا مكاريوس التهنئة لهن متمنيًا أعياد سعيدة وفرح للجميع، ثم تبادلوا أخبار الكنيسة والأفكار الرعوية وانصرفوا بسلام المسيح.

افتتح الانبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الايبارشية البطريركية للاقباط الكاثوليك، اليوم الاحد، الرياضة الروحية، السيدة العذراء والأم تريزا بعزبة النخل، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.وبدأ الاحتفال بطقس صلاة القداس الألهي بمشاركة الاب يوحنا سعد ولفيف من شعب الرعية.