إكتشاف مقبرة جماعية تحتوي على رفات 643 مدنياً بالعراق





ذُكر أنه تم اكتشاف مقبرة جماعية تحتوي على رفات 643 مدنيًا، بالقرب من ساحة قتال "داعش" السابقة في العراق؛ حيث يعتقد أن من بداخلهم كانوا أعضاء في قبيلة سنية، استُهدفتهم الميليشيات العراقية.وقالت قناة "العربية" السعودية للأنباء، إن مصادر رسمية أكدت على أن الجثث، التي عثر عليها على جانب طريق يبعد 5 كيلومترات شمالي الفلوجة تنتمي إلى "قبيلة المحمده"، وهي جماعة اختفت في عام 2016 ولم يتم رؤيتها منذ ذلك الحين.ويُعتقد أن الإقليم خاضع لسيطرة الجنود العراقيين تحت لواء وحدات التعبئة الشعبية، المعروف أيضًا باسم حشد الشعبي، وهو تكتل يضم مليشيات تتهمها الولايات المتحدة وإسرائيل بدعمها من إيران.وكانت الميليشيات من بين الكثيرين الذين شاركوا في طرد داعش من البلاد، وكانت أساسية لمعركة الفلوجة؛ حيث قاتلوا إلى جانب قوات الدولة العراقية لتحرير المدينة من مقاتلي الجماعة الإرهابية "داعش" في عام 2016.ولكن بعد فترة وجيزة من تحرير الإقليم، قالت منظمة العفو الدولية: إن "643 رجلًا وصبيًا على الأقل اختفوا من المنطقة في سلسلة من عمليات الاختطاف على أيدي رجال، حددوا أنهم جزءًا من وحدة إدارة المشروع"، موضحة أن المدنيين احتُجزوا في مكان وصفوه بـ "البيت الأصفر"؛ حيث تعرضوا للتعذيب والاحتجاز بدون طعام أو ماء.وقال الناجون، إنهم تعرضوا للضرب حول الرأس والجسم، أثناء اتهامهم بالانتماء إلى تنظيم الدولة "داعش".كما أخبر أحد الناجين المنظمة غير الحكومية، أنهم لم يعطونا أي شيء للشرب في اليوم الأول، وفي الثانية أحضروا زجاجة صغيرة لعشرة أشخاص، أخذوا حوالي 300 منا إلى الشاحنة.وأضاف، أعتقد أن الشاحنة كانت تستخدم لنقل حيوانات المزرعة، ولقد قيدوا يدينا الإثنين، ومات رجل مننا هناك، وأعتقد من العطش والاختناق، وتم إخراج آخرين، ثم سمعت صوت طلقات نارية ".وبعد انتهاء المعركة ضد داعش في المنطقة، سعى التجمع إلى أن يصبح جزءًا مدمجًا من الدولة العراقية - مع تحول أهداف كبار قادة حزب الحشد الشعبي بشكل متزايد من الجيش إلى السياسي.ولكن إستمرت الإدانة الدولية للجماعة، في حين تتألف المجموعة الشيعية في الغالب من فصائل متعددة، فإن عددًا من الميليشيات تحت اللافتة أقسمت الولاء للزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي.وفي يوليو، دعا عادل عبد المهدي، الذي استقال مؤخرًا من منصب رئيس الوزراء العراقي، وحدة إدارة المشروع للانضمام إلى الجيش العراقي، بعد أن حثت الولايات المتحدة الأمريكية المجموعة على التسريح.