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ميلان يتحرك لضم الصفقة الشتوية الأولى

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 10:24 م
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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أفادت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي ميلان الإيطالي بدأ بالفعل التحرك لضم صفقته الشتوية الأولي، مع اقتراب فتح باب الإنتقالات الشتوية مطلع يناير المقبل.

 

وأشارت التقارير التي أوردها موقع 90min الإنجليزي، أن نادي ميلان الإيطالي سيتقدم بعرض لضم اللاعب الإنجليزي الشاب يايدن بوجل، الظهير الأيمن لنادي ديربي كاونتي الإنجليزي، الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى "تشامبيونتشيب".

 

وبرز بوجل خلال الموسم الماضي، حينما كان يتولى قيادة الفريق مدرب تشيلسي الحالي فرانك لامبارد، وكان أهم عناصر منتخب إنجلترا للشباب تحت 20 عاماً.

 

وأرسل نادي ميلان كشافيه لإنجلترا لمتابعة اللاعب عن قرب خلال مباراة فريقه أمام ميلوول في الجولة 22 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

 

وتمثل الجبهة اليمنى صداعاً في رأس المدرب ستيفانو بيولي مدرب الميلان، رغم وجود الثنائي أندريا كونتي ودافيدي كالابريا، إلا أنهما يلم يقنعا بيولي بقيادة هذا الجبهة في الروسونيري.

 

ولعب بوجل 67 مباراة بقميص ديربي كاونتي في كل البطولات، حيث سجل هدفين وصنع 14 هدفاً في جملة مشاركاته.

 

ويرتبط بوجل بالإنتقال لعدة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز، على رأسها إيفرتون وبيرنلي.

 

جدير بالذكر أن ميلان حقق تعادلاً سلبياً مخيباً على أرضية ميدانه سان سيرو في الجولة السادسة عشرة من الدوري الإيطالي ضد نادي ساسولو، رافعاً رصيده للنقطة 21 في المركز العاشر على لائحة الدوري الإيطالي.

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