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هاني خليفة يبدأ تحضيرات "دهب عيرة" للنجمة يسرا

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 10:53 م
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هاني خليفة
هاني خليفة
شيماء عطية
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يعقد المخرج هاني خليفه، اجتماعات مكثفة مع الكاتب أحمد عادل، خلال الفترة الحالية للوقوف على التحضيرات الأولية لمسلسل "دهب عيرة"، بطولة النجمة يسرا وهو اسم مؤقت، والذي تخوض به السباق الرمضاني لعام ٢٠٢٠. 

ومن المقرر أن يبدأ المخرج هاني خليفه التصوير مطلع يناير القادم فور الانتهاء من اختيار مواقع التصوير.
وتدور فكرة "دهب عيره" في إطار درامي غامض ويحمل العديد من المفاجئات من خلال تتابع الاحداث، المسلسل إنتاج العدل جروب.
هاني خليفة يبدأ تحضيرات "دهب عيرة" للنجمة يسرا
هاني خليفة يبدأ تحضيرات "دهب عيرة" للنجمة يسرا
هاني خليفة يبدأ تحضيرات "دهب عيرة" للنجمة يسرا
هاني خليفة يبدأ تحضيرات "دهب عيرة" للنجمة يسرا
هاني خليفة يبدأ تحضيرات "دهب عيرة" للنجمة يسرا
هاني خليفة يبدأ تحضيرات "دهب عيرة" للنجمة يسرا
هاني خليفة يبدأ تحضيرات "دهب عيرة" للنجمة يسرا
هاني خليفة يبدأ تحضيرات "دهب عيرة" للنجمة يسرا
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