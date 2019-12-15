يوسف وليد ينضم لأبطال مسلسل "رحيل زهرة"

انضم الفنان الشاب يوسف وليد يوسف، إلى أبطال مسلسل "رحيل زهرة "، مع المخرج حسني صالح، المقرر عرضه أوائل العام المقبل، وخارج الموسم الرمضاني.





ويشارك في بطولته عمرو عبدالجليل، حنان مطاوع، محمد رياض ومحمود عبد المغني، وهو عمل صعيدي مكون من 45 حلقة يمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، ويترجم الحياة الأسرية وتشابكات العلاقات الإنسانية والأخلاقية فيها.





من جانبه أكد يوسف وليد، أن هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها شخصية صعيدية في عمل فني، وقال: "تدربت علي اللهجة الصعيدية مع المؤلف شاذلي فرح، والمخرج حسني صالح حيث قاما بتدريبي على اللهجة الصعيدية بشكل مكثف، وبالفعل بدأت تصوير دوري في أسوان، حيث أجسد شخصية طالب صعيدي.





وأعرب يوسف عن سعادته بتلك التجربة المختلفة خاصة، بعد نجاحه في تقديم شخصية طالب الثانوي الموسم قبل الماضي أمام الزعيم عادل إمام في مسلسل "عوالم خفية"، والتي كانت لها ردود أفعال جيدة، رشحته بعدها للمشاركة في مسلسل "قيد عائلي"، وفيلم "شاومينج" المنتظر طرحه في دور العرض خلال الأيام القليلة القادمة.



