Advertisements
Advertisements
Advertisements

يوسف وليد ينضم لأبطال مسلسل "رحيل زهرة"

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 10:12 م
Advertisements
يوسف وليد
يوسف وليد
محمود حنفي
Advertisements
انضم الفنان الشاب يوسف وليد يوسف، إلى أبطال مسلسل "رحيل زهرة "، مع المخرج حسني صالح، المقرر عرضه أوائل العام المقبل، وخارج الموسم الرمضاني.

ويشارك في بطولته عمرو عبدالجليل، حنان مطاوع، محمد رياض ومحمود عبد المغني، وهو عمل صعيدي مكون من 45 حلقة يمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، ويترجم الحياة الأسرية وتشابكات العلاقات الإنسانية والأخلاقية فيها.

من جانبه أكد يوسف وليد، أن هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها شخصية صعيدية في عمل فني، وقال: "تدربت علي اللهجة الصعيدية مع المؤلف شاذلي فرح، والمخرج حسني صالح حيث قاما بتدريبي على اللهجة الصعيدية بشكل مكثف، وبالفعل بدأت تصوير دوري في أسوان، حيث أجسد شخصية طالب صعيدي.

وأعرب يوسف عن سعادته بتلك التجربة المختلفة خاصة، بعد نجاحه في تقديم شخصية طالب الثانوي الموسم قبل الماضي أمام الزعيم عادل إمام في مسلسل "عوالم خفية"، والتي كانت لها ردود أفعال جيدة، رشحته بعدها للمشاركة في مسلسل "قيد عائلي"، وفيلم "شاومينج" المنتظر طرحه في دور العرض خلال الأيام القليلة القادمة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما خبار الفن الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

يلا YALLAKORA مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي الآن ahly

منذ أقل من ساعتين

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر يلا شوت رابط ريال مدريد beIN SPORTS جودة متعددة

منذ ساعة

يلا شوت hd مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش ريال مدريد بدون تقطيع match

منذ ساعة

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

منذ ساعة و 7 دقيقة

«يلا شوتON SPORT» مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر beIN المفتوحة هدف رمضان I7SRY رابط ماتش الاهلي اليوم Ahly

منذ حوالي 3 ساعات

يلا Real Madrid شووت مشاهدة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر Real NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الريال NOW

منذ ساعة

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا الآن بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) beIN SPORTS HD

منذ 42 دقيقة

يلا شوت bein SPORT مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جولII7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال NOW

منذ 43 دقيقة

LIVE بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري GOAL

منذ ساعتين و 39 دقيقة

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر REAL TODAY كورة لايف bein SPORT الريال NOW

منذ أقل من ساعة

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

منذ حوالي 11 ساعة

أهداف مباراة - الأهلي 1 × 0 حرس الحدود

منذ ساعة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

منذ حوالي 5 ساعات

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت Real مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الريال رابط NOW

منذ ساعة و 18 دقيقة

أول تعليق من فايلر عقب الفوز الصعب للأهلي أمام حرس الحدود

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

تعرف على دور كوكي في مسلسل "بحر"

آية محمود تنافس بروايتها الرومانسية "فيولا" في معرض الكتاب 2019

إدوارد ينضم لفريق عمل "حكايتي"

آية محمود تكشف لـ"الفجر الفني" موعد حفل توقيع رواية "فيولا".. تعرف علي التفاصيل

أول تصريح من حلا شيحا عن اللهجة الصعيدية

محمد فراج صعيدي وقناص في الجيش لأول مرة في فيلم "الممر"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:35 م

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر REAL TODAY كورة لايف bein SPORT الريال NOW

يلا Real Madrid شووت مشاهدة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر Real NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الريال NOW

09:30 م

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

09:24 م

يلا شوت Real مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الريال رابط NOW

09:13 م

أول تعليق من فايلر عقب الفوز الصعب للأهلي أمام حرس الحدود

09:59 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status