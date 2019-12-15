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البنك الزراعي: 128 عميل تنطبق عليهم شروط مبادرة "المركزي" لتسوية الديون المتعثرة

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 10:03 م
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البنك الزراعي المصري
البنك الزراعي المصري
محمد عصام
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كشف السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، عن أن البنك قام بتسوية ديون متعثرة على 13.600 ألف عميل بقيمة بلغت 1.200 مليار جنيه في إطار المبادرة التى أعلن البنك المركزي عنها في 2017 لمعالجة الديون المتعثرة لعملاء عدد من البنوك، والتى جددها مؤخرا للبنك الزراعي منفردًا حتي نوفمبر عام 2020.

 

وتنص مبادرة البنك المركزي في عام 2017 تسوية الرصيد  المستحق على العملاء في  30 سبتمبر2017، مع إعفائهم من الفوائد المهمشة.

 

وأوضح "القصير" خلال تصريحات صحفية لـ" الفجر"، أن هذة المبادرة تختلف عن المبادرة المعلن تفصيلها اليوم من البنك المركزي لإسقاط الديون للأشخاص الأعتبارية فقط  التى تقل مديونيتهم عن 10 مليون جنيه ضمن استراتيجيته لدعم  جميع الأنشطة الاقتصادية على رأسهم القطاع الصناعي المستهدف الأول من تلك المبادرة.

 

وقال القصير، "إن البنك الزراعي ستكون أكبر استفادته من المبادرة الخاصة بتسوية الديون المتعثرة للأفراد التى تم تجديدها لأن الحجم الأكبر من محفظة الديون المتعثرة للبنك يستحوذ عليها العملاء الأفراد من مزارعين وفلاحين وليس الشركات".

 

وأضاف: "نستهدف تسوية ديون متعثرة  في إطار المبادرة التى تم تجديها لنا بعدد 97 ألف حالة وبقيمة 2.2 مليار جنيه،  ولكن شروط المبادرة الجديدة للأشخاص الإعتباريين تنتطبق لدينا على عدد بسيط من العملاء يبلغ 128 حالة وبقيمة 120 مليون جنيه."

 

ونجح البنك الزراعي خلال الأربع سنوات في معالجة ديون متعثرة لعد 45 ألف حالة بقيمة 3.2 مليار جنيه.

 

 

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الكلمات المفتاحية

مبادرة البنك المركزي الديون المتعثرة البنك الزراعي 2020

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