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عماد النحاس يرفض إشراك طاهر محمد في المباريات لهذا السبب

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 10:06 م
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بوابة الفجر
أحمد شاكر
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رفض عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب، التعجل في إشراك طاهر محمد لاعب الذئاب حتى يتم شفاؤه بشكل كامل.

ويعاني طاهر محمد من تمزق في العضلة الخلفية وغاب على أثرها عن المشاركة مع المنتخب الاولمبي في البطولة الافريقية الأخيرة التي احتضنتها مصر الشهر المنقضي.

في سياق أخر هناك تخبط داخل نادي المقاولون العرب وذلك بسبب رغبة الجهاز الفني للفريق في ضم أحمد علي مهاجم بيراميدز فيما يرفض مجلس الإدارة هذا القرار بسبب تصرف اللاعب غير المقبول على حد وصفهم عندما رحل عن الفريق.

ويرغب عماد النحاس في دعم الخط الأمامي بالمهاجم المغضوب عليه في بيراميدز، ولكن محمد عادل مدير الكرة له رأي أخر، حيث يرى أن أحمد علي رحل عن الفريق بشكل غير أخلاقي مستغلا الشرط الجزائي دون أي احترام للمسئولين.

وأغلق عادل ملف عودة اللاعب للفريق بشكل نهائي مؤكدا أن المقاولون العرب لا يرغب في إجراء أي تدعيمات في يناير.

المقاولون العرب يتخطى الدور الأول لكأس مصر

ونجح المقاولون العرب بقيادة مديره الفني عماد النحاس، من تخطي الدور الأول من النسخة الـ88 لبطولة كأس مصر، للمرة الرابعة على التوالي، على حساب الجزيرة المطروحي، ليواصل النتائج الإيجابية لفريقه، منذ توليه منصب المدير الفني.

المقاولون العرب يقع في طريق الأهلي

ويواجه االمقاولون العرب، في الدور الـ16 لمسابقة كأس مصر، الفائز من المصري البورسعيدي وفريق قنا، ويقع الأهلي في طريق أبناء عثمان أحمد عثمان، والذي ينتظر الفائز من إنبي والترسانة، ليكون هناك صدام بين المقاولون العرب والأهلي بالمسابقة، في حالة صعود الفريقين.

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