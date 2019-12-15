طارق العشري يتحدث عقب خسارة حرس الحدود أمام الأهلي

قدم طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود الشكر للاعبي فريقه رغم خسارتهم في مباراة الليلة أمام الأهلي بهدف نظيف.



وخسر حرس الحدود بهدف نظيف مساء اليوم أمام الأهلي في المباراة التي جرت على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.



وقال العشري عقب نهاية المباراة "أحيي اللاعبين على ما قدموه طوال المباراة ونفذوا التعليمات التي تلقوها قبل اللقاء بشكل جيد جدا".



وأضاف :"اعتمدنا على الهجمات المرتدة في مباراة اليوم ولم يكن هناك فرصًا واضحة لنا"



وتابع :"هدف الأهلي به عامل توفيق كبير جدًا، وكان لا بد أن أوجه الفريق الأحمر بهذه الطريقة".



وزاد :"كان هناك نقص كبير في فريقي في تنفيذ الهجمات المرتدة خلال مباراة اليوم وعلى الرغم من ذلك أشكر اللاعبين".



وأشار :"درسنا فريق الأهلي بشكل جيد للغاية وأغلقنا كافة عناصر الخطورة في الفريق الأحمرمن العمق وعلى الأطراف".



وأتم حديثه :"لدينا ميزة معينة فيما يتعلق بموضوع الصفقات وسنسعى لتطيور الفريق في الفترة القادمة أو البحث عن عناصر جديدة في يناير المقبل".