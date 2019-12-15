عضو بتنسيقية الأحزاب: الرئيس السيسي لديه إيمان حقيقي بالشباب

قال علاء مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القيادة السياسة المصرية مهتمة للغاية بمحور الشباب وتضعه في الصدارة لتحمل المسئولية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه إيمان حقيقي بالشباب.



وأضاف "مصطفى"، خلال خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، على هامش منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، أن تجربة الشباب تجربة مختلفة وتعكس إيمان القيادة السياسية بالشباب وبقدراتهم، لافتًا إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب لها مشاركة فاعلة في منتدى شباب العالم، وكانت تعقد اجتماعات يومية على مدار الشهر.



وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن التجربة المصرية في التحول الرقمي تعتبر خطوة مميزة تستفيد منها الدولة المصرية.

