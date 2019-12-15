Advertisements
Advertisements
Advertisements

مني زكي تفاجئ جمهورها بإطلالة من "بالي"

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 10:38 م
Advertisements
منى زكي
منى زكي
سيدة صادق
Advertisements
شاركت الفنانة منى زكي، جمهورها بصور لها من رحلتها في "بالي"، وذالك عبر حسابها الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كانت "مني" ترتدي "سلوبت" بلون "البابي بلو"، "وهو من درجة الأزرق الفاتح" واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، حيث قامت بربط شعرها للخلف، وكانت تقف في شموخ، وترتدي نظارة، وخلفها معالم أثرية من مدينة "بالي".

وعلقت "زكي"، على الصورة التي قامت بنشرها قائلة: "خلال رحلتي الجميلة إلى مدينة "بالي" :throwback my beautiful tripe to "bali"

وتفاعل معها جمهورها بالأعجاب والتعليق بإيموشن ورود وقلوب قائلين: "قمر، مني ذكي سوبر ستار". 

يشار إلى أن "منى،" قدمت العديد من الأفلام منها الحب الأول، القتل اللذيذ، طول الليالي، أفريكانو، مافيا، من نظرة عين، خالتي فرنسا، سهر الليالي، دم الغزال، أبو علي، تيمور وشفيقة، ولاد العم، إحكي يا شهرزاد، أسوار القمر.

يذكر أن "زكي"، شاركت في العديد من المسلسلات منها ليالي الحلمية، العائلة، الزواج على طريقتي، عدل الأيام، ضد التيار، أسرار خاصة، زيزينيا، الدوائر المغلقة، الضوء الشارد، إمر إزالة، وجع البعاد، لحظات حرجة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما خبار الفن الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

أول تعليق من فايلر عقب الفوز الصعب للأهلي أمام حرس الحدود

منذ ساعة و 23 دقيقة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

منذ حوالي 5 ساعات

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت bein SPORT مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جولII7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال NOW

منذ ساعة و نصف

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

منذ حوالي 11 ساعة

«يلا شوتON SPORT» مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر beIN المفتوحة هدف رمضان I7SRY رابط ماتش الاهلي اليوم Ahly

منذ حوالي 4 ساعات

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر REAL TODAY كورة لايف bein SPORT الريال NOW

منذ أقل من ساعتين

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

منذ أقل من ساعتين

LIVE بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري GOAL

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل | "شبح الشتاء".. الأرصاد الجوية تعلن كواليس جديدة بشأن حالة الطقس.. بشرى سارة ومفاجآت (التفاصيل الكاملة)

منذ نصف ساعة

يلا Real Madrid شووت مشاهدة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر Real NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الريال NOW

منذ أقل من ساعتين

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر يلا شوت رابط ريال مدريد beIN SPORTS جودة متعددة

منذ أقل من ساعتين

أهداف مباراة - الأهلي 1 × 0 حرس الحدود

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا الآن بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) beIN SPORTS HD

منذ ساعة و نصف

يلا شوت Real مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الريال رابط NOW

منذ ساعتين و 9 دقيقة

يلا شوت hd مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش ريال مدريد بدون تقطيع match

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

شاهد.. منة شلبي تصدم جمهورها بلوك جديد

لقاء الخميسي تفجر مفاجأة لأول مرة عن فيلم "احكي ياشهرزاد"

بكلمات مؤثرة.. أحمد السقا يحيي ذكرى وفاة والده

رامز جلال :"تحس إن ياسمين بتموت مني"

أحمد السقا عن محمود البنا :"حكاية رجولة محتاجة تتدرس في مناهج الطلبة"

بعد وفاته.. تعرف على أبرز المحطات الفنية لصاحب الوجه المألوف قاسم الدالي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:35 م

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر REAL TODAY كورة لايف bein SPORT الريال NOW

عاجل | "شبح الشتاء".. الأرصاد الجوية تعلن كواليس جديدة بشأن حالة الطقس.. بشرى سارة ومفاجآت (التفاصيل الكاملة)

10:52 م

أول تعليق من فايلر عقب الفوز الصعب للأهلي أمام حرس الحدود

09:59 م

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

09:24 م

يلا Real Madrid شووت مشاهدة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر Real NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الريال NOW

09:30 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status