مني زكي تفاجئ جمهورها بإطلالة من "بالي"

شاركت الفنانة منى زكي، جمهورها بصور لها من رحلتها في "بالي"، وذالك عبر حسابها الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



كانت "مني" ترتدي "سلوبت" بلون "البابي بلو"، "وهو من درجة الأزرق الفاتح" واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، حيث قامت بربط شعرها للخلف، وكانت تقف في شموخ، وترتدي نظارة، وخلفها معالم أثرية من مدينة "بالي".



وعلقت "زكي"، على الصورة التي قامت بنشرها قائلة: "خلال رحلتي الجميلة إلى مدينة "بالي" :throwback my beautiful tripe to "bali"



وتفاعل معها جمهورها بالأعجاب والتعليق بإيموشن ورود وقلوب قائلين: "قمر، مني ذكي سوبر ستار".



يشار إلى أن "منى،" قدمت العديد من الأفلام منها الحب الأول، القتل اللذيذ، طول الليالي، أفريكانو، مافيا، من نظرة عين، خالتي فرنسا، سهر الليالي، دم الغزال، أبو علي، تيمور وشفيقة، ولاد العم، إحكي يا شهرزاد، أسوار القمر.



يذكر أن "زكي"، شاركت في العديد من المسلسلات منها ليالي الحلمية، العائلة، الزواج على طريقتي، عدل الأيام، ضد التيار، أسرار خاصة، زيزينيا، الدوائر المغلقة، الضوء الشارد، إمر إزالة، وجع البعاد، لحظات حرجة.