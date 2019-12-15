يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرReal Madrid LIVE رابط ماتش الريال بدون تقطيع جودة متعددة

كورة بلس يستعد نادي ريال مدريد الإسباني للاصطدام بمواجهة قوية، حينما يحل ضيفًا على نظيره نادي فالنسيا، على ملعب ميستايا معقل الخفافيش، اليوم الأحد 15 ديسمبر الجاري، KORA PLUS ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني.

يلا شووت حيث يسعى الميرنجي بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، لتحقيق الفوز على فالنسيا، واستغلال تعثر غريمه التقليدي برشلونة والذي تعادل أمام سوسيداد بهدفين لكل منهما لحساب نفس الجولة، YALL SHOOT تابع مباراة فالنسيا ضد ريال مدريد، بالجولة السابعة عشر من الليجا.

موعد مباراة فالنسيا وريال مدريد بالدوري الإسباني

كورة أونلاين وستلعب مباراة فالنسيا وريال مدريد، اليوم بدوري أبطال أوروبا KORA ONLINE في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة فالنسيا وريال مدريد بالدوري الإسباني

كورة جول حيث ستُذاداع مباراة فالنسيا وريال مدريد، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية على قناة BEIN SPORTS HD3، KORA GOAl متابعة مباراة فالنسيا ضد ريال مدريد بالدوري الإسباني.

كورة لايف حيث يطمح الميرنجي لاستغلال الحالة المعنوية التي عليها بعد تحقيق الصعود لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى سقوط منافسه برشلونة بالدوري، KORA LIVE شاهد مباراة فالنسيا ضد ريال مدريد بالليجا الإسبانية.

على الجانب الآخر يدخل فالنسيا المباراة وهو محملًا بآمال جماهيره بعدما حقق صعودًا لدور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا، ورغبته في التقدم بجدول ترتيب الدوري الإسباني تابع بث مباشر كورة حصري KORA7ASRY، ريال مدريد يحل ضيفًا ثقيلًا على فالنسيا بملعب ميستايا

كوول كورة مشاهدة مباراة فالنسيا ضد ريال مدريد، بالجولة السابعة عشر حيث يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 34 نقطة وبفارق نقطة عن البلوجرانا، بينما يحتل فالنسيا المركز الثامن برصيد 26 نقطة، COOL KORA تابع مباراة فالنسيا ضد ريال مدريد بقمة الجولة السابعة عشر.

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