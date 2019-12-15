"قناة مفتوحة" مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال (جول) YALLA PLUS بنزيما يسجل

يلاشووت مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر للدوري الإسباني الممتاز، اليوم الأحد 15 ديسمبر 2019، YALLA SHOOT فالنسيا يستضيف ريال مدريد على ملعب ميستايا معقل الخفافيش بالليجا.

كورة أونلاين حيث يستضيف فالنسيا نظيره ريال مدريد، على ملعب ميستايا مساء اليوم في مباراة من العيار الثقيل، حيث يسعى الميرنجي لتحقيق الفوز والانفراد بصدارة جدول الترتيب، KORA ONLINE مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بالدوري الإسباني.

كورة ستار وكان ريال مدريد، نجح في تحقيق الفوز على إسبانيول بدون رد، بالجولة السادسة عشر، فيما حقق فالنسيا فوزًا على ليفانتي بالجولة الماضية برباعية مقابل هدفين، تابع بث مباشر KOORA STAR، مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بالجولة السابعة عشر من الدوري.

موعد مباراة فالنسيا وريال مدريد بالدوري الإسباني

ويحل ريال مدريد ضيفًا على نظيره فالنسيا، في مباراة قوية، على ملعب ميستايا معقل الخفافيش، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة فالنسيا وريال مدريد بالدوري الإسباني

كورة جول حيث تُذاع مباراة فالنسيا ضد ريال مدريد، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية beIN Sport HD3، الناقل الحصري لمباريات الليجا، KORA GOAL ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة.

الأسطورة مشاهدة مباراة فالنسيا وريال مدريد، بالجولة السابعة عشر حيث يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 34 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن برشلونة، والذي حقق تعادلًا أمس أمام ريال سوسيداد بهدفين لكل منهما، ليصعد للصدارة مؤقتًا برصيد 35 نقطة، ينما يحتل فالنسيا، المركز الثامن برصيد 26 نقطة، alostora تابع حصريًا مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بالدوري الإسباني.

يلا شووت ويدخل الفريقين بهدف تحقيق الفوز دون غيره حيث يسعى الملكي بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان للانفراد بصدارة الترتيب قبل مواجهة برشلونة في مباراة الكلاسيكو، فيما يطمح فالنسيا للتقدم إلى منتصف الجدول وتحقيق فوز معنوي على الميرنجي، YALLA SHOOT مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا، بالليجا.

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