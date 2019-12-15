تداول السفن والحاويات بميناء دمياط رغم موجة الطقس السئ وهطول الأمطار

قال ممدوح الشيطي المتحدث الاعلامي لهيئة ميناء دمياط، انه برغم الأحوال المناخية السيئة التى تعرضت لها بعض المحافظات، فإن ميناء دمياط لم يغلق البوغاز، واستمر في استقبال ومغادرة السفن بصورة طبيعية، كما ان معدلات العمل لم تتأثر بهذه التقلبات الجوية، حيث استقبل خلال 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، بينما غادر 4 سفن حاويات و9 سفن بضائع عامة، ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة.



و قد شملت حركة الصادر من البضائع العامة 15315 طن يوريا و1600 طن كسب صويا و6220 طن رمل.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 2482 طن فول و752 طن خشب و3116 طن حديد و7400 طن فول صويا و14085 طن ذرة.

‎

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 618 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 275 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1415 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 157318 طنًا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 18233 طنًا.



وقد غادر الميناء قطارين بحمولة إجمالية 2478 طن قمح، في حين غادر عدد 632 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 31829 من البضائع العامة منها عدد 128 سيارة نقل محملة بـ 7002 طن قمح.