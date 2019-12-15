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عبد الحفيظ: الأهلي لا يُغير عقود اللاعبين ولن ننجر لأي أسلوب خارج الملعب

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:52 م
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سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
علي نبوي
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عبر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة عقب فوز الفريق الأحمر على حرس الحدود بهدف دون رد، في إطار مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف في تصريحات عقب نهاية المباراة :"الحمد لله على المكسب، كنا نعلم جيدًا أن المواجهة ستكون صعبة خاصة وأن حرس الحدود يقوده مدرب محترم.

وتابع :"كانت إحدى الحلول الرئيسيى في التكتل الدفاعي هو التسديد ونجحنا من تسديدة قوية لعمرو السولية".

وواصل :"فايلر طلب من عمرو السولية هل بإمكانه اللعب المباراة وطلب المشاركة رغم ارتفاع درجة حرارته ونشكره على روحه العالية".

وزاد :"تعاقدنا مع كهربا ونتمنى أن يحالفه التوفيق معنا، يوتبقى لنا صفقة أخرى، أما بخصوص الراحلين فأمامنا شهر ونصف لتحديد ذلك".

وأشار :"حديث البعض عن تفاوض الأندية مع لاعبينا ليس له أساس من الأهمية لدينا، أما بخصوص لاعب يرحل بدون رغبتنا أو بدون علمنا هذا لا يحدث في الأهلي، نحن لا نغير في عقود اللاعبين ونقوم بمنح اللاعب كافة مستحقاته المالية".

وأوضح :"لو هناك رغبة من أي لاعب في الرحيل نتحدث معه في الإطار الفني، لا ننتظر أي لاعب يشتكي النادي الأهلي، أو نقوم بتغيير العقود ليس النادي الأهلي الذي يفعل ذلك".

وأشار :"مر 6 أسابيع فقط من عمر المسابقة، ولا يزال هناك الكثير، ونقول للحكم الكابتن إبراهيم نور الدين حمد الله على السلامة بعد غياب طويل ونتمنى رؤية الكابتن جهاد جريشة".

وأوضح :"لا راحة غدا التدريب سيكون صباحي، سنواجه فريق قوي للغاية ونرجوا أن يكون العامل التحكيمي مهم في المباريات المقبلة".

وأردف :"لي عتاب على الكابتن جمال الغندور بعدما صرح بأنه لم يشاهد لعبة أيمن أشرف في مباراة النجم الساحلي فكان من باب أولى أن يرى هذه اللعبة حتى لو كانت من باب الفضول، فمن غير المعقول أنه عندما يتم سؤاله يقول بأنه لم يرى مثل هذه اللعبة".

وأتم حديثه :"أمورنا مستقرة هذا الموسم، ولن ننجر لأسلوب خارج الملعب، فنحن الأقوى والأفضل ونحتاج العمل فقط".
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