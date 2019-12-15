احمد داوود يطلب من جمهوره حل هذا اللغز



حيث كتب أحمد داوود ممازحا جمهوره "طلع المحقق اللي جواك وحاول تعرف مين اللي صور الصورة دي؟".



وتفاعل جمهور" داوود" مع سؤاله وجاءت أغلب التعليقات تحمل الإجابة الصحيحة، فمنهم من خمن ان علا رشدي زوجة احمد داوود هى من التقطت الصورة، ومنهم من لاحظ انعكاس صورة" علا" على نظارة "احمد" فعلم إن المصور هو "علا" بدون شك، وجاءت التعليقات مفعمة بالمرح مثل تعليقات"بص على نظارتك وانت تعرف"،"علا وبالامارة لابسة تيشرت ابيض وشورت ابيض مخطط اسود"،"مفيش غيرها"،"مراتك؟".



شارك احمد داوود فى عدد ناجح من الأعمال التي كانت لها صدى جيد عند الجمهور مثل فيلم"ولاد رزق"، ومسلسل"سجن النسا"، إضافة إلى تقديمه هو وزوجته الفنان علا رشدي سلسلة إعلانات كوميدية لماركة أجهزة إلكترونية.





داعب الفنان أحمد داوود، جمهور على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وذلك بوضع صورة له وهو يرتدي نظارة شمس وتي شيرت أبيض على صفحته الرسمية، وطلب من جمهوره أن يعرف من هو ملتقط الصورة.