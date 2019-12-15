مصرع طالب وإصابة آخرين في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بقنا

لقى طالب مصرعه، وإصيب اثنين آخرين، مساء اليوم الأحد، في حادث تصادم موتوسيكلين، بقرية الحرزات، بمركز نقادة، جنوب محافظة قنا.



تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مركز شرطة نقادة، بمصرع حسن عمران أحمد، 19 عامًا، طالب، وإصابة عطية يوسف عطية، 32 عامًا، جرح مفتوح بالساق البمنى، مع فقدان الوعي، وعبدالله عبدالناصر الديب، 19 عامًا، كسر بالضلوع واشتباه كسر بالساق، في حادث تصادم موتوسيكلين، في قرية الحرزات، في نقادة.



تم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، كما تم تحرير محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.