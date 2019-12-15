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أونلاين YALLA PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا مدريد بث مباشر (جول هازارد ) BEIN MATCH تابع لايف ريال مدريد رابط م

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:47 م
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بوابة الفجر
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رابط مشاهدة مباراة الدوري الإسباني اليوم بين ريال مدريد وفالنسيا اليوم الأحد YALLA KORA.
يقدم لكم موقع الفجر خدمة مشاهدة البث المبشر لمباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني يلا شوت، تابع مباراة ريال مدريد في الدوري الإسباني يلا كورة، مباراة ريال مدريد وفالنسيا كول كورة، بث حي مباراة ريال مدريد وفالنسيا برابط سريع.
حيث يحل نادي ريال مدريد KORA LIVE ضيفاً على نادي فالنسيا في ملعب ميستايا في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني.
ويسعى رجال المدرب زين الدين زيدان KORA GOAL لإقتناص صدارة الدوري الإسباني بالفوز على نادي فالنسيا وتعادل برشلونة مع ريال سوسيداد.
مشاهدة بث قنوان بين سبورتس القطرية عبر تطبيقBEIN CONNECT
التشكيل المتوقع لريال مدريد ضد فالنسيا
تابع بث مباشر مباريات الدوري الإسباني اليوم الأحدKORA LIVE شاهد الآن مباراة ريال مدريد وفالنسياCOOL KORA متابعة مباراة ريال مدريد رابط مباشر جودات متعددة.
من المتوقع أن يبدأ الفرنسي زين الدين زيدان YALLA SHOOT المباراة بالتشكيل التالي.
حراسة المرمى: تيبو كورتوا
خط الدفاع: داني كارفاخال – سيرخيو راموس – رافائيل فاران – إيدير ميليتاو
خط الوسط: لوكا مودريتش – كاسيميرو – فيديريكو فالفيردي – إيسكو.
خط الهجوم: رودريجو – كريم بن زيما
موعد مباراة ريال مدريد والنسيا والقنوات الناقلة لها
تابع الآن مباراة ريال مدريد اليوم الأحد في الدوري الإسباني رابط مباشر جودة يوتيوب DAWRI PLUS دون تقطيع، شاهد الان مباراة ريال مدريد KORA ONLINE .
تبدأ المباراة اليوم في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحاادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة beIN Sports HD 3 بتعليق علي محمد علي.


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