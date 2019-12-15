أونلاين YALLA PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا مدريد بث مباشر (جول هازارد ) BEIN MATCH تابع لايف ريال مدريد رابط م

رابط مشاهدة مباراة الدوري الإسباني اليوم بين ريال مدريد وفالنسيا اليوم الأحد YALLA KORA.

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حيث يحل نادي ريال مدريد KORA LIVE ضيفاً على نادي فالنسيا في ملعب ميستايا في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني.

ويسعى رجال المدرب زين الدين زيدان KORA GOAL لإقتناص صدارة الدوري الإسباني بالفوز على نادي فالنسيا وتعادل برشلونة مع ريال سوسيداد.

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التشكيل المتوقع لريال مدريد ضد فالنسيا

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من المتوقع أن يبدأ الفرنسي زين الدين زيدان YALLA SHOOT المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال – سيرخيو راموس – رافائيل فاران – إيدير ميليتاو

خط الوسط: لوكا مودريتش – كاسيميرو – فيديريكو فالفيردي – إيسكو.

خط الهجوم: رودريجو – كريم بن زيما

موعد مباراة ريال مدريد والنسيا والقنوات الناقلة لها

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تبدأ المباراة اليوم في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحاادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة beIN Sports HD 3 بتعليق علي محمد علي.







