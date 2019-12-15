البرلمان الليبي: الجيش الوطني عثر على ترسانة أسلحة تركية تكفي لتجهيز عدة جيوش





قال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إن الجيش الوطني الليبي عثر على ترسانة أسلحة تركية، كانت في يدي مليشيات طرابلس، تكفي لتجهيز عدة جيوش ولبس جيشًا واحدًا.وأضاف "صالح"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن الجيش الليبي بادر بالعمل على الإسراع في السيطرة على العاصمة الليبية لمنع التدخل التركي، لافتَا إلى أن الجيش الليبي والبرلمان لن يسمحا لتركيا بالتدخل في الشأن الليبي.ولفت إلى أن مخاطر الاتفاقية الأمنية الموقعة بين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، وتركيا تتمثل في أنها تسمح لأنقرة بالتدخل في سيادة ليبيا دون إذن من الشعب الليبي، خلاف أنها تسمح بالتدخل والتنقيب في المياه الاقتصادية الخاصة بليبيا.